Сожгли секретный отряд ВСУ под Сумами: успехи ВС РФ к утру 5 мая

Целью удара российских войск по Сумской области в ночь на 4 мая могло стать подразделение Art Division, входящее в состав отряда спецназначения «Тимур» ГУР Минобороны Украины, предположил в разговоре с aif.ru военный эксперт Борис Джерелиевский. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 5 мая?

Российские войска сожгли секретный отряд ВСУ под Сумами

По словам Джерелиевского, это формирование считается одним из наиболее технологичных и засекреченных в ГУР. В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Как отметил Джерелиевский, переброска Art Division в Сумскую область произошла как раз накануне предполагаемого удара.

По его словам, удары также наносились по системам ПВО, пусковым установкам РСЗО и ракетным комплексам в Сумской области. Эксперт указал, что ранее этот приграничный регион активно использовался для запуска БПЛА вглубь российской территории.

ПВО ликвидировала 114 украинских дронов

Дежурные средства противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 114 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, сообщили в Министерстве обороны РФ. Налет затронул 12 регионов страны.

«Средствами ПВО перехвачены и уничтожены 114 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Орловской, Тверской, Ростовской, Волгоградской областей и Московского региона», — говорится в сообщении.

ВСУ бежали с позиций после наступления российских войск под Харьковом

Военнослужащие ВСУ сбежали с части позиций у Нестерного в Харьковской области после наступления военных РФ, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко. По его словам, ВС РФ наступают у Нестерного фронтом протяженностью почти 10 км.

«В ходе наших атак на украинские позиции в районе Нестерного боевики оставили часть позиций, но наши военнослужащие пока не заходили на эти участки. Сейчас в этом районе ведется активная разведка», — сказал он.

Армия РФ выравнивает линию фронта у харьковского Нестерного

Российские бойцы, продвигаясь в районе Нестерного Харьковской области, выравнивают линию фронта на участке Песчаное — Землянка, сообщил ТАСС Марочко.

«По последним данным, которые поступали ко мне по Харьковскому направлению, населенный пункт Нестерное — это зона активных боевых действий. Более того, наши ребята сейчас начали выравнивать линию фронта на участке Песчаное — Землянка, а Нестерное находится примерно посередине», — говорится в заявлении.

