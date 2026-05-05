ИМО ООН раскритиковала планы сопровождения судов через Ормузский пролив

Международная морская организация (ИМО) ООН не считает военное сопровождение гражданских судов эффективным долгосрочным решением проблемы безопасности в Ормузском проливе, сообщил ТАСС представитель специализированного учреждения. В организации призвали к деэскалации и выработке надежных гарантий для моряков.

Военно-морское сопровождение не является устойчивым долгосрочным решением. <...> Деэскалация наряду с долгосрочным соглашением, обеспечивающим свободу судоходства и безопасность моряков, — единственно возможный путь вперед, — заявил собеседник агентства.

ИМО подтвердила готовность приступить к реализации плана безопасной эвакуации людей с заблокированных судов сразу после получения четких гарантий безопасности от всех вовлеченных сторон.

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Вашингтон начинает операцию «Свобода» — военное сопровождение торговых судов, которые оказались заблокированы в Персидском заливе после закрытия и минирования Ираном Ормузского пролива. Операция началась в понедельник, 4 мая.