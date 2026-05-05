Местный бизнес поддержат в Чувашии после атаки БПЛА

Заявки от пострадавшего бизнеса начали принимать в Чувашии

В Чувашии начали прием заявок от предпринимателей, чей бизнес пострадал в результате атаки БПЛА, сообщили на канале Минэкономразвития региона в мессенджере МАКС. Они могут обратиться на горячую линию или лично посетить прием.

Для оперативной помощи в текущей ситуации Минэкономразвития Чувашии запускает специальную горячую линию и открывает личный прием предпринимателей. Если ваш бизнес пострадал от атаки БПЛА, возникли вопросы по дальнейшему ведению деятельности или требуется консультационное содействие, то мы на связи, — уточнили в Минэкономразвития региона.

Отмечается, что заявки будут принимать в Минэкономразвития и Минпромэнерго Чувашии. Также принимать предпринимателей будут в Чебоксарах в центре «Мой бизнес». В министерстве пообещали разобрать каждую ситуацию индивидуально.

Ранее глава Чувашии Олег Николаев сообщил, что по меньшей мере 28 многоквартирных домов, в которых проживают 8,5 тыс. человек, получили повреждения в результате атаки украинских беспилотников на Чебоксары. По его словам, в двух зданиях разрушены несущие конструкции, оставаться там крайне опасно.

Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук
Игромания, дочь, новые фильмы: как живет актер Дмитрий Паламарчук

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

