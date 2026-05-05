«Оставаться опасно»: в Чувашии оценили последствия атаки БПЛА на Чебоксары

Глава Чувашии Николаев: 28 домов повреждены в Чебоксарах после налета БПЛА

По меньшей мере 28 многоквартирных домов, в которых проживают 8,5 тыс. человек, получили повреждения в результате атаки украинских беспилотников на Чебоксары, сообщил глава Чувашии Олег Николаев в своем Telegram-канале. По его словам, в двух зданиях разрушены несущие конструкции, оставаться там крайне опасно.

Как отметил Николаев, для жителей этих домов подготовлены места в общежитиях, всего в городе развернуты три пункта временного размещения. Оставшихся без крова людей обеспечили питанием, теплом и медикаментами. Кроме того, на местах дежурят медицинские бригады и психологи.

Ранее Николаев сообщил, что в результате налета дронов на Чебоксары погибли два человека и еще 32 получили ранения разной степени тяжести. По его словам, среди пострадавших числится один ребенок. На месте происшествия продолжают работу экстренные службы для оказания всей необходимой помощи.