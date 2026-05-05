День Победы — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 мая 2026 в 19:40

Кардиолог объяснил, когда тонометр может давать неверный результат

Врач Кондрахин: несоблюдение графика измерений приводит к ошибкам тонометра

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Несоблюдение графика измерений может приводить к ошибкам при работе тонометра, рассказал врач-терапевт, кардиолог кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. В беседе с «Москвой 24» специалист подчеркнул, что также ошибки вызывает отсутствие минимального отдыха перед проведением процедуры.

Еще одна ошибка — резко хватать тонометр, как только почувствовали ухудшение, и начинать измерения. В таком нестабильном состоянии результаты обязательно получатся завышенными. Поэтому важно сначала как минимум пять минут посидеть, постараться немного успокоиться, — поделился врач.

Кардиолог отметил, что употребление кофе и курение при этом никак не влияют на показатели. Он порекомендовал измерять давление два раза в день в одно и то же время. По словам Кондрахина, в таком случае организм не будет воспринимать процедуру в качестве дополнительного стресса.

Ранее терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен рассказала, что одышка, бледность и слабость говорят о дефиците железа в организме. По ее словам, эти признаки могут проявляться задолго до того, как анализ крови покажет критическое падение уровня гемоглобина.

Здоровье
давление
заболевания
врачи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Слухи о романе с Порошиной, смерть Добровольской: как живет Ярослав Бойко
WP раскрыла масштабы катастрофы на американских базах в Кувейте и Бахрейне
Джеймса Кэмерона обвинили в краже внешности для персонажа «Аватара»
В Госдуме дали честную оценку деятельности Европарламента
Робот-гуманоид прошел обряд посвящения в буддизм
В посольстве раскрыли, пострадали ли россияне при наезде авто в Лейпциге
«Настоятельно требуем»: российские послы жестко обратились к Берлину
Онколог озвучил неожиданные факторы риска рака груди
Журавли, гвоздики, огромные панно: как Москва похорошела ко Дню Победы
Франции не понравилось содержание переговоров Ирана и США
Снег, ночные заморозки и гололедица: погода в Москве в конце октября
Политолог ответил, успеет ли Трамп завершить войну в Иране до 14 мая
Психолог назвал первый шаг для спасения от домашнего насилия
Смертельное наказание: бабушка угробила внучку бутылкой виски
Украинский дрон обрушился на автозаправку вблизи Запорожской АЭС
Названы способы защиты женщин, подвергающихся домашнему насилию
Политолог ответил, будет ли Кличко «драться насмерть» с Зеленским
Названа причина пожара в парке аттракционов в Евпатории
Трамп выставил условие по ядерной сделке с Ираном
Трамп объявил о неожиданном решении в рамках переговоров с Ираном
Дальше
Самое популярное
Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая
Семья и жизнь

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди
Общество

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный
Общество

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.