Кардиолог объяснил, когда тонометр может давать неверный результат

Несоблюдение графика измерений может приводить к ошибкам при работе тонометра, рассказал врач-терапевт, кардиолог кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин. В беседе с «Москвой 24» специалист подчеркнул, что также ошибки вызывает отсутствие минимального отдыха перед проведением процедуры.

Еще одна ошибка — резко хватать тонометр, как только почувствовали ухудшение, и начинать измерения. В таком нестабильном состоянии результаты обязательно получатся завышенными. Поэтому важно сначала как минимум пять минут посидеть, постараться немного успокоиться, — поделился врач.

Кардиолог отметил, что употребление кофе и курение при этом никак не влияют на показатели. Он порекомендовал измерять давление два раза в день в одно и то же время. По словам Кондрахина, в таком случае организм не будет воспринимать процедуру в качестве дополнительного стресса.

Ранее терапевт Видновской больницы Минздрава Подмосковья Зарема Тен рассказала, что одышка, бледность и слабость говорят о дефиците железа в организме. По ее словам, эти признаки могут проявляться задолго до того, как анализ крови покажет критическое падение уровня гемоглобина.