IT-эксперт дал важный совет при использовании общественного Wi-Fi

IT-эксперт Горелкин: при использовании Wi-Fi не стоит вводить личные данные

Во время использования общественного Wi-Fi не стоит вводить личные данные, предупредил эксперт по информационной безопасности Алексей Горелкин. В разговоре с «Москвой 24» он подчеркнул, что, если злоумышленник подключится к Сети, он может отследить историю поиска и воспользоваться данными другого пользователя.

По его словам, не стоит пользоваться страницами банков. Эксперт обратил внимание, что при этом в приложение аферист вряд ли сможет зайти через общую Сеть. Горелкин также напомнил, что ограничения мобильного интернета необходимы для безопасности граждан.

Ограничения касаются только мобильного интернета и СМС, это необходимо для обеспечения безопасности, — добавил эксперт.

Ранее психолог Ксения Солопанова заявила, что в период ограничения интернета нужно сместить фокус внимания на офлайн-занятия, например заняться любимым хобби или больше гулять на природе. По ее словам, отличный способ провести это время с пользой для себя — спорт.

