Психолог рассказала, что поможет пережить период ограничения интернета

В период ограничения интернета нужно сместить фокус внимания на офлайн-занятия, например заняться любимым хобби или больше гулять на природе, посоветовала в беседе с Lenta.ru психолог Ксения Солопанова. По ее словам, отличный способ провести это время с пользой для себя — спорт. К тому же физическая активность снизит уровень стресса из-за перебоев с Сетью.

Распишите для себя, чем вы будете заниматься каждый час: это может быть чтение той самой бумажной книги, которая давно пылится на полке, прогулка по парку, занятие давно отложенным хобби или даже просто полноценный сон без будильника и уведомлений. Важно перевести фокус внимания с того, чего нет, на то, что есть. У вас есть время — используйте его для себя и для своих близких, — призвала Солопанова.

На случай ограничений Сети она порекомендовала создать альтернативный канал связи с близкими. Людям, которые работают в онлайн-формате, лучше скачать все необходимые документы, сохранить важные контакты и продумать офлайн-версии задач.

Ранее психолог Надежда Шегрен заявила, что чтение тревожных новостей способно привести к развитию посттравматического расстройства. По ее словам, если стрессовые симптомы сохраняются длительное время, рекомендуется обратиться за помощью к специалисту.