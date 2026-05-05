05 мая 2026 в 18:22

«Чувствительная потеря»: Коц раскрыл детали уничтожения трех радаров ВСУ

Военкор Коц: операторы БПЛА вывели из строя три украинские РЛС в глубоком тылу

ВС РФ в зоне СВО
Российские операторы беспилотных летательных систем точными ударами вывели из строя сразу три радиолокационные станции ВСУ в глубоком тылу, сообщил в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц, проанализировав данные Минобороны РФ. По его словам, это существенная потеря для украинской противовоздушной обороны.

Украинская ПВО лишилась сразу трех радаров. Дроноводы отдельной бригады войск беспилотных систем «Варяг» точными ударами вывели из строя сразу три радиолокационные станции ВСУ в глубоком тылу. <...> Речь идет о РЛС «Пеликан» в Харьковской области, а также РЛС «Дунай» и «Терек» в Николаевской области, — написал он.

Как пояснил Коц, 79К6 «Пеликан» — украинская разработка запорожского предприятия «Искра». Это подвижная трехкоординатная РЛС кругового обзора с дальностью обнаружения до 400 км и возможностью сопровождения до 300 целей. Время развертывания — около 30 минут. Станция может выдавать целеуказание как советским, так и западным ЗРК, указал военкор.

П-19 «Дунай» и П-18 «Терек» — советские разработки 1970-х годов, прошедшие в интересах ВСУ модернизацию для работы с западными комплексами. Каждая из этих станций способна обнаруживать цели на дальности до 250–360 км (у «Дуная») и до 260 км (у «Терека»), отметил Коц.

По словам военкора, уничтожение радиолокационных станций существенно ослабляет систему ПВО Украины, снижая возможности обнаружения российских воздушных целей и открывая коридоры для действий авиации.

Ранее Коц заявил, что ситуация со снабжением украинских войск на Ореховском направлении в Запорожской области стала критической. По его словам, противник испытывает серьезные проблемы с логистикой. Российские силы перешли к тактике удушения, постепенно уничтожая тылы ВСУ, отметил журналист.

Чем кормить лук и чеснок весной: топ-советы для солидного урожая

Посадите в мае — в июле сад в фарфоровых мини-розочках. Универсальный многолетник: и для клумбы, и для пруда, и для живой изгороди

Заливаю молодую капусту кефиром и яйцом — получаю кекс-перевертыш за 40 минут: пышный, румяный и вкусный

