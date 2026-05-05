«Все 33 удовольствия»: Королева показала, как Тарзан целует ей ноги Королева опубликовала кадры, где Тарзан целует ее ноги

Певица Наташа Королева разместила в соцсетях видео, на котором ее супруг Тарзан (настоящее имя — Сергей Глушко) целует ноги жене. На кадрах также видно, как танцор делает массаж исполнительнице.

Вот так я люблю. Семейный вечер. Все удовольствия, все 33 удовольствия! Массаж от мужа и любовь собаки, — прокомментировала происходящее Королева.

Отмечается, что супруги отмечают очередную годовщину со дня свадьбы. Пара называет праздник «днем абрикосового варенья». В начале романа Тарзан позвал Наташу Королеву в гости на абрикосовое варенье.

Ранее Тарзан заявил, что его супруге стоит похудеть, но отметил, что его слова — это «ни в коем случае не абьюз». По словам шоумена, существуют методики для сбрасывания веса «нежно и ненавязчиво».

До этого телеведущие Лера Кудрявцева и Катя Гордон рассказали о вредных привычках Королевой. Одной из таких привычек стало злоупотребление спиртным, утверждают они. При этом, по словам ведущих, сами они практически перестали употреблять алкоголь.