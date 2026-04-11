Сын Наташи Королевой раскрыл «грязные» тайны семейной жизни

Сын певицы Наташи Королевой Архип Глушко пожаловался на нечистоплотность и эмоциональность своей жены Мелиссы Волынкиной, передает «Пятый канал». По словам артиста, супруга часто оставляет за собой недопитый кофе, а также слишком бурно радуется, что причиняет ему дискомфорт.

Она кофе любит пить. Иногда кофе не допивает и оставляет кружку. И я могу сказать, потому что уже постоянно кружки собираются. Я говорю: «Блин, пожалуйста». Да, мне нравится, когда все чистенько, — пожаловался Архип.

Ранее Королева начала продавать старые совместные плакаты со своим бывшим мужем. Стоимость одного плаката доходила до 950 рублей, альбомов на CD-дисках — 3500 рублей. В ассортименте были также обложки журналов по 700 рублей и открытки по 200 рублей.

До этого Королева заявила, что не видит своего сходства с нынешней супругой ее бывшего мужа композитора Игоря Николаева Юлией Проскуряковой. Кроме того, она считает, что совсем иначе ведет себя в отношениях: сама она была «ураганом» в браке с Николаевым, в то время как Проскурякова «умеет гасить».