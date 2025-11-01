Сын Наташи Королевой озадачил поклонников переменами во внешности

Сын Наташи Королевой Архип Глушко появился на спектакле в Москве с новой прической. Певица в Instagram (деятельность в РФ запрещена) показала, как теперь выглядит ее наследник. На опубликованных кадрах видно, что молодой человек лишился волос на макушке.

Далеко не все поклонники звездной семьи оценили столь разительные перемены во внешности. Кто-то из комментаторов даже предположил, что молодой человек чем-то болен. Другие пользователи решили, что сын Королевой сделал пересадку волос, которые еще не отросли.

Некоторые подписчики вспомнили, что Архип давно увлекается японской культурой. Он свободно говорит на японском и много лет провел в этой стране. Они предположили, что Архип специально сбрил волосы. Дело в том, что такую прическу под названием чонмаге носили самураи.

Ранее сын певицы Ирины Дубцовой 19-летний Артем выпустил свой первый трек и взял фамилию матери. Артистка поздравила наследника с дебютом в социальных сетях. По документам же молодой человек имеет фамилию отца — солиста группы Plazma Романа Черницына.