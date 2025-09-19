«Интервидение-2025»
19 сентября 2025 в 18:39

Глушко рассказал о главной ошибке сына, женившегося на экс-танцовщице

Глушко посоветовал женившемуся сыну держать в тайне личную жизнь

Сергей Глушко Сергей Глушко Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Артист Сергей Глушко рассказал, что его сын Архип от певицы Наташи Королевой совершил ошибку при вступлении в брак с экс-танцовщицей Мелиссой — не держал личную жизнь в секрете. При этом в беседе с «7 Дней» он уточнил, что у молодого человека еще есть время, чтобы извлечь уроки из своего промаха.

Мы все совершаем ошибки и на них учимся, — резюмировал Тарзан.

Отмечается, что брак Архипа с Мелиссой громко обсуждали в Сети — не все поклонники приняли тот факт, что молодой человек решил официально оформить отношения с девушкой из обычной семьи. Ни Глушко, ни Королева не вмешиваются в личную жизнь сына.

Ранее стало известно, что Королева считает причиной развода с Николаевым его измену. По ее словам, бывшего мужа увела женщина, в которой она не видела конкурентку. По слухам, речь шла о концертном директоре Николаева Анжеле Кулаковской.

Также текущая жена Николаева Юлия Проскурякова призналась, что ее часто сравнивают с бывшей супругой композитора. Проскурякова указала на общий типаж с бывшей возлюбленной супруга, но пояснила, что они разные люди.

