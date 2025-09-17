Жена Игоря Николаева поставила точку в вопросе сравнения ее с Королевой Жена Игоря Николаева заявила, что ее часто сравнивают с Наташей Королевой

Жена певца Игоря Николаева Юлия Проскурякова в интервью Наталье Подольской призналась, что ее часто сравнивают с бывшей супругой мужа — артисткой Наташей Королевой. Проскурякова признала общий типаж с бывшей возлюбленной супруга, но пояснила, что они разные люди.

Может быть, по типажу мы похожи, я имею в виду маленький рост, мы сбитенькие девочки. Но мы совершенно разные люди, — сказала Проскурякова.

Нынешняя жена Николаева также призналась, что с уважением относится к Королевой, но не считает ее подругой. Она добавила, что может поздороваться с той, если видит ее на мероприятиях.

