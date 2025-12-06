ТИЭФ'25
06 декабря 2025 в 21:22

Игорь Николаев впервые за долгое время вышел в свет

Игорь Николаев и Игорь Крутой Игорь Николаев и Игорь Крутой Фото: NEWS.ru
Певец Игорь Николаев впервые за долгое время появился на публике после перенесенной операции, передает корреспондент NEWS.ru. Он посетил церемонию «Песня года-2025», где позировал фотографам вместе с композитором Игорем Крутым, держа в руках диплом лауреата. На мероприятии артист был одет в темно-синий пиджак и черную рубашку, а в качестве аксессуара выбрал очки со светлой оправой.

Николаев в сентябре 2023 года был экстренно госпитализирован с инфарктом. Ему провели операцию по коронарному шунтированию артерии, а через две недели выписали из клиники. Спустя полгода после операции артист вернулся к активной деятельности и заявил, что у него нет никаких проблем со здоровьем. По данным СМИ, в период с 2021 года композитор перенес три инфаркта.

Также на церемонии появилась певица Ани Лорак. Артистка вышла в свет в светлом парике. Как отметил корреспондент NEWS.ru, гладкие волосы с ровным срезом и густая прямая челка сделали ее практически неузнаваемой. Звезда выбрала для светского мероприятия экстравагантный блестящий костюм, выполненный из латекса.

