Долину не включили в список финалистов популярной премии

Крутой заявил, что Долину не включили в список премии «Виктория»

Певицу Ларису Долину не включили в список финалистов национальной премии «Виктория», рассказал NEWS.ru композитор Игорь Крутой на пресс-конференции, посвященной мероприятию. По его словам, это никак не связано с тем, что артистка продала свою квартиру мошенникам, потому что она не заявлялась и в прошлом году.

Это не связано с теми событиями. Ее и в прошлом году не было, — сказал Крутой.

Ранее президент премии Юрий Костин признался, что не следит за скандалом вокруг Долиной и квартирного мошенничества. По его словам, исполнительница — великая артистка и этот скандал — ее личное дело. Подобные истории случались и у других звезд, обратил он внимание.

До этого сообщалось, что Долина прошла комплексную психолого-психиатрическую экспертизу в связи с расследованием уголовного дела о мошенничестве с продажей ее квартиры. При этом покупательница недвижимости Полина Лурье не стала оспаривать ее выводы.

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко между тем заявил, что после публичного заявления Долина никуда не исчезнет: она продолжит свою творческую карьеру, но часть аудитории уже, конечно, потеряна. Он уточнил, что исполнительнице необходимо было высказаться, но она сделала заявление слишком поздно.

