Крутой высказался о Пугачевой и премии «Виктория»

Неизвестно, когда певица Алла Пугачева вновь примет участие в Российской национальной музыкальной премии «Виктория», заявил NEWS.ru композитор Игорь Крутой на пресс-конференции, посвященной итогам отбора финалистов мероприятия. По его словам, он даже не хочет об этом говорить.

Я не знаю, как сложится их жизнь дальше. Здесь же не просто участие, это более социально — вернуться, не вернуться. Как это будет, я не знаю. Я не берусь даже обсуждать, — отметил он.

Ранее дочь певицы Аллы Пугачевой артистка Кристина Орбакайте появилась на публичном мероприятии в Нью-Йорке вместе с мужем Михаилом Земцовым. У себя в Instagram (деятельность в РФ запрещена) она опубликовала совместное с супругом фото. Пара посетила премьеру фильма «Прощай, Джун».

Также писатель Олег Рой предположил, что исполнительница хита «Миллион алых роз» может быть не в себе, но ее следует простить. Литератор выразил мнение, что именно по причине душевного нездоровья певица могла покинуть Россию и теперь делает заявления против страны.