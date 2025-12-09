ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 17:13

Крутой высказался о Пугачевой и премии «Виктория»

Крутой не стал отвечать, когда Пугачева вновь примет участие в премии «Виктория»

Игорь Крутой Игорь Крутой Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Неизвестно, когда певица Алла Пугачева вновь примет участие в Российской национальной музыкальной премии «Виктория», заявил NEWS.ru композитор Игорь Крутой на пресс-конференции, посвященной итогам отбора финалистов мероприятия. По его словам, он даже не хочет об этом говорить.

Я не знаю, как сложится их жизнь дальше. Здесь же не просто участие, это более социально — вернуться, не вернуться. Как это будет, я не знаю. Я не берусь даже обсуждать, — отметил он.

Ранее дочь певицы Аллы Пугачевой артистка Кристина Орбакайте появилась на публичном мероприятии в Нью-Йорке вместе с мужем Михаилом Земцовым. У себя в Instagram (деятельность в РФ запрещена) она опубликовала совместное с супругом фото. Пара посетила премьеру фильма «Прощай, Джун».

Также писатель Олег Рой предположил, что исполнительница хита «Миллион алых роз» может быть не в себе, но ее следует простить. Литератор выразил мнение, что именно по причине душевного нездоровья певица могла покинуть Россию и теперь делает заявления против страны.

Алла Пугачева
Игорь Крутой
премии
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Крыму возбудили уголовное дело после избиения участницы СВО
Путин раскрыл, когда российская армия завершит СВО
Военкор рассказал, как Зеленский приносит пользу России
«Медвежья шубка» перевернута с ног на голову: рецепт с фетой
«Это игры»: военэксперт о крупнейшем в истории ФРГ оборонном заказе
«Вижу свечение»: Крутой раскрыл, с какими звездами «попал в десятку»
Стало известно, какое оружие может применить ФРГ в случае глобальной войны
Ремонт квартиры у соседей закончился реанимацией для 11-летнего мальчика
Зеленскому остался год? Что Трамп сказал о выборах, при чем тут Россия
Замглавы «Яблока» пополнил «черный список»
Путин раскрыл, какую угрозу ИИ несет для России
Путин высказался о поддержке для участников СВО и КТО
В Росавиации раскрыли последствия ограничений на полеты в Шереметьево
Востоковед раскрыл причины затянувшегося конфликта Таиланда и Камбоджи
Путин пообещал рассмотреть возможность «новогоднего помилования» заключенных
Пенсионерка через интернет агитировала горожан вступить в секту
Слабые снегопады и тепло до +5? Погода в Москве в январе: чего ждать
В Госдуме объяснили, как Киев может сфальсифицировать результаты выборов
Москвичей предупредили о начале брачного периода у лис
Прохор Шаляпин выступил в роли режиссера для Любови Успенской
Дальше
Самое популярное
Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками
Общество

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску
Общество

Хрустящая корочка и тянущийся сыр внутри: бомбические рулетики на закуску

Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения
Общество

Готовим праздничный стол без хлопот: 4 закуски на Новый год за 30 минут — все, что нужно для вина, шампанского и хорошего настроения

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.