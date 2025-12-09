ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 12:32

Дочь и зять Пугачевой попали в кадр в Нью-Йорке

Певица Орбакайте пришла с мужем на премьеру фильма в Нью-Йорке

Кристина Орбакайте Кристина Орбакайте Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Дочь певицы Аллы Пугачевой артистка Кристина Орбакайте появились на публичном мероприятии в Нью-Йорке вместе с мужем Михаилом Земцовым. У себя в Instagram (деятельность в РФ запрещена) она опубликовала совместное с супругом фото. Пара посетила премьеру фильма «Прощай, Джун».

Там же состоялась встреча с режиссером и актерами этой семейной драмы. Орбакайте находится в браке с Земцовым с 2005 года. Их знакомство произошло в США в день рождения бизнесмена.

Ранее певица показала видео, на котором запечатлена ее подросшая дочь Клавдия. Девочка стала выше своей матери, рост которой составляет 171 сантиметр. При этом Орбакайте была на каблуках, а Клавдия — в обуви на плоской подошве. Дочь артистки появилась на свет в Майами в 2012 году. Ее отцом является Михаил Земцов.

До этого бизнесмен вышел на улицы Нью-Йорка в костюме мышонка в честь Хэллоуина. Для полного преображения он накрасил губы красной помадой, нарисовал усы и надел головной убор с ушками. После отъезда из России Орбакайте стала уделять больше внимания семейной жизни.

Кристина Орбакайте
Нью-Йорк
шоу-бизнес
певицы
