Орбакайте поделилась редкими кадрами с подросшей дочерью

Певица Кристина Орбакайте поделилась с поклонниками в Instagram (деятельность в РФ запрещена) роликом, на котором видно, как ее подросшая дочь Клавдия изменилась за четыре года. На последнем кадре заметно, что девочка даже стала выше матери, чей рост составляет 171 см. Примечательно, что певица при этом была на каблуках, а Клавдия — в обуви на плоской подошве.

Вот это ножки. Красотка, глаз не оторвать. Вообще, конечно, все дети Кристины очень сильно заметны в толпе, — написал один из комментаторов.

Клавдия родилась в Майами в 2012 году. Ее отцом является бизнесмен Михаил Земцов, с которым Орбакайте состоит в браке с 2005 года. Девочку назвали в честь певицы Клавдии Шульженко и крестной матери Аллы Пугачевой — Клавдии Словесник.

Ранее певица Наталья Подольская рассказала, что артист Никита Пресняков заметно повзрослел за время проживания в Америке. Она назвала молодого человека самостоятельным, талантливым и самодостаточным. Подольская призналась, что следит за творчеством Никиты, и посетовала на то, что музыкант пока не записал кавер на ее хиты.