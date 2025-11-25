День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
25 ноября 2025 в 21:28

Орбакайте поделилась редкими кадрами с подросшей дочерью

Подросшая дочь Орбакайте Клавдия стала выше матери

Кристина Орбакайте Кристина Орбакайте Фото: Екатерина Чеснокова /РИА Новости
Читайте нас в Дзен

Певица Кристина Орбакайте поделилась с поклонниками в Instagram (деятельность в РФ запрещена) роликом, на котором видно, как ее подросшая дочь Клавдия изменилась за четыре года. На последнем кадре заметно, что девочка даже стала выше матери, чей рост составляет 171 см. Примечательно, что певица при этом была на каблуках, а Клавдия — в обуви на плоской подошве.

Вот это ножки. Красотка, глаз не оторвать. Вообще, конечно, все дети Кристины очень сильно заметны в толпе, — написал один из комментаторов.

Клавдия родилась в Майами в 2012 году. Ее отцом является бизнесмен Михаил Земцов, с которым Орбакайте состоит в браке с 2005 года. Девочку назвали в честь певицы Клавдии Шульженко и крестной матери Аллы Пугачевой — Клавдии Словесник.

Ранее певица Наталья Подольская рассказала, что артист Никита Пресняков заметно повзрослел за время проживания в Америке. Она назвала молодого человека самостоятельным, талантливым и самодостаточным. Подольская призналась, что следит за творчеством Никиты, и посетовала на то, что музыкант пока не записал кавер на ее хиты.

Кристина Орбакайте
Алла Пугачева
дети
певицы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Опубликованы кадры взрыва на телевизионной вышке в Киеве
Женщинам дали советы, как родить пятерых детей и сохранить здоровье
Стало известно, кто возглавил делегации на переговорах России и Украины
Орбакайте поделилась редкими кадрами с подросшей дочерью
В Таганроге снесут два дома после ночной атаки ВСУ
В Госдуме призвали с детства готовить мальчиков к будущему отцовству
«Покажи синяки»: мать Костылевой решила оправдаться перед Плющенко
Раскрыто, почему Зеленский спешит подписать невыгодный для него план Трампа
Porsche сбил ребенка на пешеходном переходе
Без света, заводов и складов БПЛА: Киев наказан за удар по мирным россиянам
Путин освободил от должности заместителя генпрокурора России
Скончалась пережившая две мировые войны черепаха Бабуля
Минобороны подняло в воздух стратегические ракетоносцы Ту-160
США, лечение зависимости, отказ выступать в РФ: как живет Александр Рыбак
Трамп сделал заявление о переговорах по Украине
Названо количество дронов, перехваченных российской ПВО
Фуршет без хлопот: простой рецепт сытных тарталеток
Политолог оценил перспективы выхода Польши из Евросоюза
Пятиклассник спас себя и сестру от пьющих родителей
Более 20 подростков насильно удерживали в подпольном рехабе
Дальше
Самое популярное
Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе
Общество

Оливье с креветками — шикарный хит на Новый год: свежий взгляд на классику, который покорит всех. Секрет в соусе

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Забудьте о сырниках: эти колечки нежнее и ароматнее! Медово-творожные кольца — простая и вкусная выпечка к чаю

2026-й — год Огненной Лошади: характеристика, кому бояться и ждать удачу
Семья и жизнь

2026-й — год Огненной Лошади: характеристика, кому бояться и ждать удачу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.