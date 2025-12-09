Крутой ответил на слухи о запрете Орбакайте петь его песни

ТИЭФ'25
Композитор Игорь Крутой не запрещал певице Кристине Орбакайте исполнять его песни, передает корреспондент NEWS.ru. Об этом заявил сам народный артист России на пресс-конференции по итогам отбора финалистов Российской национальной музыкальной премии «Виктория-2026».

Это вранье. Я не был никогда основным композитором ни Аллы Пугачевой, ни Кристины Орбакайте. Тогда они пели мои песни, и были хиты, но я не запрещал. Я с огромным уважением отношусь и к одной, и к другой, и общаюсь, и это не в моих силах. <...> Профессионально, я ничего не говорил, никому ничего не запрещал, — сказал Крутой.

Артист также отметил, что не может прогнозировать возможное участие Пугачевой и Орбакайте в премии «Виктория» в будущем. Решение зависит не только от организаторов, но и от жизненных обстоятельств артисток, которые Крутой не берется обсуждать.

Ранее Крутой признался, что живет отдельно от своей супруги Ольги, которая перебралась в США, в то время как он остался в России. Артист отметил, что также редко видится с семьей: его дочери живут в Америке, где одна уже работает, а вторая учится. При этом сыновья композитора остались в Москве.

