08 ноября 2025 в 00:46

Подольская рассказала, как Никиту Преснякова изменила Америка

Наталья Подольская: Никита Преснякова повзрослел в Америке

Никита Пресняков Никита Пресняков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Певица Наталья Подольская рассказала NEWS.ru, что артист Никита Пресняков повзрослел в Америке. Она сообщила, что считает его очень талантливым и является фанатом творчества исполнителя.

Никита очень давно живет самостоятельно, до отъезда в Америку он жил самостоятельно. Да, он повзрослел, конечно. Он самодостаточный, у него очень много интересов. И он очень классный бенд собрал в Америке. Они выступают, ездят по разным городам и поют действительно очень крутые кавера популярных хитов российских исполнителей. То, что он делает, очень талантливо. Я поклонница Никиты, я его очень люблю. Я наблюдаю за его творчеством. Правда, кавера на мои песни он пока не делал, — сказала Подольская.

Никита Пресняков эмигрировал в Америку в 2022 году, вслед за мамой Кристиной Орбакайте и бабушкой Аллой Пугачевой. Певец покинул свою группу, отказался от всех проектов и бизнесов. Поселился Пресняков-младший в шикарных апартаментах в Лос-Анджелесе. Эту жилплощадь любимому внуку когда-то преподнесла Алла Борисовна. Вскоре к Никите присоединилась жена Алена Краснова.

В конце лета Пресняков младший развелся с женой. Эту информацию он и Алена Краснова подтвердили в своих соцсетях. Недавно на церемонии «Золотой граммофон» певец Владимир Пресняков сообщил СМИ, что его сын, возможно, скоро вернется в Россию. Для этого, по словам отца, Никите «нужно завершить текущие дела, у него хороший контракт».

Ранее певец Владимир Пресняков, комментируя развод своего первенца Никиты с супругой Аленой, подчеркнул, что кризис в их отношениях настал не сразу, а постепенно назревал. По его словам, пара пыталась спасти отношения, но у них не получилось. Владимир отметил, что его сын, рожденный в браке с певицей Кристиной Орбакайте, сейчас находится в нормальном состоянии.

