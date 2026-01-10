Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
10 января 2026 в 18:01

Раскрыто, когда «Аэрофлот» восстановит расписание

«Аэрофлот» восстановит все рейсы в Шереметьево к утру 11 января

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Авиакомпания «Аэрофлот» планирует полностью вернуться к обычному расписанию вылетов и прилетов в московском аэропорту Шереметьево к 08:00 мск 11 января, сообщили в пресс-службе перевозчика. В настоящее время продолжается работа по стабилизации расписания рейсов.

К 08:00 11 января авиакомпания планирует полностью восстановить штатное выполнение суточного плана полетов в/из базового аэропорта, — говорится в заявлении.

До этого сообщалось, что около трех тысяч пассажиров не могут получить свой багаж в Шереметьево. Выдача замедлилась из-за циклона «Фрэнсис», который повлиял на работу техники.

Тем временем появилась информация, что на контроле Генпрокуратуры РФ стоит соблюдение прав пассажиров при авиазадержках в Москве из-за снегопада. В Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковском можно обратиться в мобильную приемную.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что в пятницу, 9 января, в Москве выпал рекордный за последние 56 лет снегопад. По словам эксперта, за сутки количество осадков достигло 42% от нормы за месяц.

Шереметьево
погода
происшествия
Москва
аэропорты
