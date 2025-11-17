Развод, возвращение в Россию, суды: как живет внук Пугачевой Пресняков

Внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков опроверг слухи о своем скором возвращении в Россию, пишут СМИ. Откуда они изначально пошли, из-за чего Пресняков развелся с женой, как он живет?

Что известно о возвращении Преснякова в Россию

Ранее певец и композитор Владимир Пресняков на церемонии «Золотой граммофон» заявил, что его сын Никита собирается вернуться в Россию из США. Певец отметил, что он не столько уговаривает сына, сколько ему нужно завершить все свои дела в Америке, и только после этого он сможет приехать домой. Пресняков-старший же очень ждет его приезда.

«У него сейчас хороший контракт, он должен снять три клипа, он завязан этим контрактом. В общем, он не может просто так уехать», — добавил артист.

По его мнению, в России Никита займется театром. До этого он играл в спектакле «Безымянная звезда» в Московском Губернском театре.

«Это хорошая идея. Он просто не очень уверен в себе. <…> Я думаю, что, когда приедет, его ждет эта карьера. Поверьте, он приедет», — сказал Владимир Пресняков.

Никита, однако, опроверг эту информацию. Внук Пугачевой заявил, что «рано или поздно» приедет в гости, но о возвращении речи не идет. Сейчас Пресняков-младший сосредоточен на карьере в США.

Певец также пожаловался на постоянный хейт в его адрес. По его словам, именно «вечный негатив» и сравнения с родственниками стали причинами его решения строить карьеру в Америке.

«Я тут сам по себе, и никто не будет меня с кем-то сравнивать или упрекать в чем-то», — пояснил Пресняков.

Инсайдеры утверждают, что внук Пугачевой действительно может вернуться в Россию. Это связано с чередой личных и профессиональных трудностей за рубежом: болезненным разводом и отсутствием крупных проектов в США.

Никита Пресняков и Алена Краснова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Никита уехал из России в США осенью 2022 года — вскоре после объявления частичной мобилизации. Пресняков поселился в шикарных апартаментах в Лос-Анджелесе. Эту жилплощадь когда-то подарила любимому внуку Алла Борисовна. Вскоре к нему присоединилась жена Алена. Никита выступает за границей под псевдонимом Nick Pres и занимается клипмейкингом.

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин считает Преснякова самозванцем — за то, что тот перепевает чужие песни за границей без разрешения авторов. Он добавил, что им стоит обратиться в суд.

«Сам сын [певца Владимира] Преснякова, конечно, парень хороший. Я так понимаю, он внук Аллы Пугачевой, которая оправдала в своем интервью террористический режим, поддержала Джохара Дудаева (чеченский террорист. — NEWS.ru). Я думаю, что нормальные артисты, уважающие себя, которые ценят свои песни и поддерживают нашу культуру, давно бы уже подали иск против него. Он, по сути, является самозванцем, перепевает песни без разрешения и зарабатывает на этом деньги. Я так понимаю, что бабушка, наверное, перестала писать ему песни», — пояснил Бородин.

Из-за чего Пресняков развелся с женой

В 2017 году Пресняков женился на модели и дочери бизнесмена Бориса Краснова Алене. В августе этого года супруги подтвердили в соцсетях, что разводятся.

«Мы по-разному видим семью, роли в отношениях и то, каким должен быть следующий этап. Это не значит, что кто-то прав или виноват. Это значит, что мы выросли в разные стороны. Это решение далось непросто. Но мы выбираем честность и благодарность», — написала на своей странице Краснова.

Слухи о расставании пары возникли еще год назад. Тогда NEWS.ru писал, что молодые люди не выдержали совместного быта в США. При этом, как говорил источник, Краснова вернулась в Москву, а Пресняков остался в Штатах. Тогда Никита опровергал информацию.

Инсайдеры, близкие к паре, рассказали NEWS.ru, что причиной развода стал денежный вопрос. По их словам, раньше все «хотелки» Никиты якобы оплачивали отец, мать и бабушка. Сейчас у Аллы Борисовны с финансами якобы не очень хорошо, несмотря на старания шоумена Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). У певицы Кристины Орбакайте не так много концертов в Европе.

Владимир Пресняков обеспечивает свою семью, у него с певицей Натальей Подольской двое сыновей. Никита пытался заработать сам, но этих денег оказалось недостаточно, чтобы удовлетворить все запросы супруги.

Читайте также:

Никакого УДО: как сидит в колонии Олег Митволь, сколько он должен России?

Избежит наказания? Что грозит матери — расчленителю сына в Москве: детали

Гололед сменят ледяные дожди и +10: прогноз погоды в Москве на неделю