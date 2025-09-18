«Ходит и паразитирует»: глава ФПБК о поющем русские хиты внуке Пугачевой

Внук народной артистки СССР Аллы Пугачевой Никита Пресняков, живущий в США и исполняющий со своей кавер-группой хиты российских артистов, является самозванцем, выразил мнение в беседе с NEWS.ru глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Он добавил, что авторам песен, которые поет Пресняков на концертах и корпоративах, стоит обратиться в суд.

Cам сын [певца Владимира] Преснякова, конечно, парень хороший. Я так понимаю, он внук Аллы Пугачевой, которая оправдала в своем интервью террористический режим, поддержала Джохара Дудаева (чеченский террорист. — NEWS.ru). Я думаю, что нормальные артисты, уважающие себя, которые ценят свои песни и поддерживают нашу культуру, давно бы уже подали иск против него. Он, по сути, является самозванцем, перепевает песни без разрешения и зарабатывает на этом деньги. Я так понимаю, что бабушка, наверное, перестала писать ему песни, — отметил Бородин.

Глава ФПБК считает, что за неимением собственных хитов внук Пугачевой выбрал наиболее легкий путь исполнять чужие композиции. Он подчеркнул, что при необходимости готов помочь артистам, чьи песни присвоил себе Пресняков.

Сами артисты должны подавать в суд и требовать, чтобы он прекратил исполнять их песни на концертах и корпоративах. Если по решению суда он будет продолжать это делать, может возникнуть вопрос даже о возбуждении уголовного дела. Потому что он использует песни других артистов, на которые у него нет никаких прав. Наша организация не имеет юридического статуса, чтобы попросить провести какую-то проверку или обратиться в суд, потому что мы в этой истории являемся третьими лицами. Поэтому я бы посоветовал артистам обратиться к нам, и мы как юристы могли бы помочь в этом вопросе, — объяснил Бородин.

Ранее юрист Александр Трещев подал на Пугачеву в суд из-за интервью, в котором она назвала Дудаева «порядочным человеком». Он отметил, что певица подобными заявлениями оскорбила всех ветеранов — участников военных конфликтов. Трещев потребовал взыскать с артистки 1,5 млрд рублей.