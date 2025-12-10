В ФПБК рассказали, что ждет внука Пугачевой после возвращения в Россию

В ФПБК рассказали, что ждет внука Пугачевой после возвращения в Россию Бородин предложил Никите Преснякову пойти в армию по возвращению в Россию

Если внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков вернется в Россию, то ему нужно будет пройти срочную службу в армии, выразил мнение в интервью NEWS.ru глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. Он уточнил, что все граждане РФ призывного возраста должны отслужить в армии вне зависимости от своего статуса и родственных связей.

Если Никита Пресняков вернется в Россию из США, где сейчас проживает, то предлагаю ему пойти в армию. Сотни тысяч наших ребят проходят срочную службу. Почему внук Пугачевой не должен служить? У нас страна одна для всех, закон один, — отметил собеседник.

Бородин напомнил, что некоторое время назад предложил пройти срочную службу рэперу Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов). Тот без возражений отправился служить, отметил глава ФПБК. Он назвал это поступком настоящего мужчины.

Я к нему приехал на призывной пункт, пожал руку. Он сказал: «Поддерживаю курс нашей страны, уважаю Конституцию, поэтому иду служить». Мужской поступок. Если у Никиты Преснякова хватит духа поступить так же, то честь ему и хвала, — резюмировал Бородин.

Ранее глава ФПБК заявил о намерении добиться закрытия телевизионного проекта «Битва экстрасенсов» на канале ТНТ. Он отметил, что занялся этим вопросом на государственном уровне в составе команды единомышленников.

Кроме того, он предположил, что директор Театра Эстрады Геннадий Хазанов испугался встречаться с ним. Как уточнил Бородин, народный артист РСФСР дал согласие на встречу, но впоследствии прекратил отвечать на телефонные звонки.