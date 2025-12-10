Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 декабря 2025 в 15:01

В ФПБК рассказали, что ждет внука Пугачевой после возвращения в Россию

Бородин предложил Никите Преснякову пойти в армию по возвращению в Россию

Никита Пресняков Никита Пресняков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Если внук певицы Аллы Пугачевой Никита Пресняков вернется в Россию, то ему нужно будет пройти срочную службу в армии, выразил мнение в интервью NEWS.ru глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин. Он уточнил, что все граждане РФ призывного возраста должны отслужить в армии вне зависимости от своего статуса и родственных связей.

Если Никита Пресняков вернется в Россию из США, где сейчас проживает, то предлагаю ему пойти в армию. Сотни тысяч наших ребят проходят срочную службу. Почему внук Пугачевой не должен служить? У нас страна одна для всех, закон один, — отметил собеседник.

Бородин напомнил, что некоторое время назад предложил пройти срочную службу рэперу Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов). Тот без возражений отправился служить, отметил глава ФПБК. Он назвал это поступком настоящего мужчины.

Я к нему приехал на призывной пункт, пожал руку. Он сказал: «Поддерживаю курс нашей страны, уважаю Конституцию, поэтому иду служить». Мужской поступок. Если у Никиты Преснякова хватит духа поступить так же, то честь ему и хвала, — резюмировал Бородин.

Ранее глава ФПБК заявил о намерении добиться закрытия телевизионного проекта «Битва экстрасенсов» на канале ТНТ. Он отметил, что занялся этим вопросом на государственном уровне в составе команды единомышленников.

Кроме того, он предположил, что директор Театра Эстрады Геннадий Хазанов испугался встречаться с ним. Как уточнил Бородин, народный артист РСФСР дал согласие на встречу, но впоследствии прекратил отвечать на телефонные звонки.

Виталий Бородин
Никита Пресняков
Алла Пугачева
Macan
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о компромате Трампа на Зеленского и его жену
Владислав Бакальчук продал бывшей жене 1% в Wildberries
Генерал раскрыл цель дневной атаки ВСУ на Москву
Экс-нардеп ответил, может ли Зеленский готовить фальсификации на выборах
«Мыслим масштабами аттракциона». Как устроено шоу «История игрушек»
В России готовятся судить замешанных в махинациях на полмиллиарда рублей
В ГД призвали к консолидации для сохранения исторической памяти о ВОВ
«Продолжают продвигать мерзость»: Бородин о прилюдном жесте Бузовой
В Минобороны предупредили о новой атаке ВСУ на Россию
Росгвардия подвела итоги работы по изъятию оружия и взрывчатки за 2025 год
Семиклассница получила жуткие переломы, выпав из окна школы
Политолог оценил слова Зеленского о готовности к выборам на Украине
Кухня одной из стран Европы стала культурным наследием ЮНЕСКО
В московском метро мужчина с «розочкой» набросился на пассажиров
Путин назначил Кутомкина замсекретаря Совбеза России
Раскрыто содержимое «копилки» с вопросами к Путину перед прямой линией
В ФПБК рассказали, что ждет внука Пугачевой после возвращения в Россию
Суд вынес приговор по делу об убийстве, совершенному 25 лет назад
Дегтярев высказался о введении карты болельщика на матчах КХЛ
Дегтярев обрадовал хоккейных болельщиков одним решением
Дальше
Самое популярное
Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина
Общество

Надоели котлеты с гарниром? Готовлю мясную запеканку «Как у бабушки» с картофельным пюре сверху: классика для уютного ужина

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар
Общество

Генерал раскрыл, как БПЛА могли незаметно долететь до Чебоксар

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки
Общество

Никакого больше «Наполеона»! Пеку торт «Молочная девочка» с вареной сгущенкой — просто, вкусно и без долгой сборки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.