Атака на резиденцию президента России Владимира Путина является методом террористов и преступников, написал в соцсети X член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема. Он заявил, что если причастность Киева подтвердится, то США должны «применить военную силу».

Это язык терроризма, язык бандитов, которому нет места ни в каком цивилизованном обществе. Те, кто все это организовал, должны быть привлечены к ответственности. Бандиты не должны сидеть за столом переговоров. Если вина лежит на Украине, США обязаны ответить, вплоть до военного вмешательства, против тех, кто рискует спровоцировать ядерный конфликт, — написал политик.

Депутат Госдумы Абдулхаким Гаджиев считает, что атака на резиденцию стала не просто военным инцидентом, а свидетельством кризиса власти в Киеве. По его словам, если украинский президент Владимир Зеленский лично отдал приказ о налете, то официально закрепил за собой статус главы «террористического анклава».

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в свою очередь заявил, что Зеленский сделал роковой шаг, допустив атаку ВСУ на резиденцию Путина. По его словам, Россия не останется равнодушной к таким действиям.