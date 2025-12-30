Атака украинских беспилотников на резиденцию российского лидера Владимира Путина стала не просто военным инцидентом, а свидетельством кризиса власти в Киеве, сказал NEWS.ru депутат Госдумы Абдулхаким Гаджиев. По его словам, если украинский президент Владимир Зеленский лично отдал приказ о налете, то официально закрепил за собой статус главы «террористического анклава».

Если же он «не знал» об этой атаке, то ситуация для него еще плачевнее: это означает, что в Киеве окончательно сформировалась «партия войны» из числа радикалов и силовых структур, которая действует в обход руководства. В таком случае Зеленский — лишь декорация, а реальные рычаги управления находятся в руках тех, кто панически боится завершения конфликта и готов на любые безумства, чтобы сорвать переговоры РФ и США, — подчеркнул парламентарий.

Гаджиев также ответил западным скептикам, пытающимся поставить под сомнение достоверность заявлений Москвы. По его словам, им стоит помнить об одном неоспоримом факте.

Современные технические возможности США, включая мощнейшую группировку космической разведки, позволяют в режиме реального времени отслеживать не то что полет БПЛА, а перемещение любой техники. Американские спутники фиксируют каждый запуск с территории Украины. Поэтому в Москве нет ни малейшего смысла что-то выдумывать — все данные объективного контроля есть и у российской стороны, и у Пентагона, — добавил депутат.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Зеленский сделал роковой шаг, допустив атаку ВСУ на резиденцию Путина. По его словам, Россия не останется равнодушной к таким действиям.