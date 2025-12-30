«Получат серьезный удар»: в США предупредили о рискованной игре Зеленского Крапивник: действия Зеленского и западных стран не останутся без ответа

Западные страны и президент Украины Владимир Зеленский заблуждаются, считая, что их опасные шаги останутся без ответа, заявил отставной офицер ВС США Станислав Крапивник в эфире YouTube-канала профессора Гленна Дизена. Комментируя последние действия Киева, он предупредил о неминуемом серьезном ударе.

Они повышают ставки до того момента, пока сами не получат удар, и этот удар будет серьезным, — отметил Крапивник.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что в ночь на 29 декабря ВСУ пытались нанести удар дронами по резиденции российского лидера Владимир Путина, расположенной в Новгородской области. По его словам, для атаки был задействован 91 БПЛА, все они были уничтожены.

После этого Путин предупредил президента США Дональда Трампа, что данный инцидент не останется без серьезного ответа. Он обратил внимание республиканца на то, что попытка нападения произошла фактически сразу после того, как американская сторона сочла успешным переговорный раунд с украинским главой в Мар-а-Лаго.