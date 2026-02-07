Зимняя Олимпиада — 2026
Полиция взялась за дело о странной смерти экс-гитариста The Cure

Полиция Британии расследует смерть экс-гитариста The Cure Бэмоунта

Перри Бэмоунт Перри Бэмоунт Фото: Gonzales Photo/Thomas Rung/Global Look Press
Полиция Великобритании начала расследование обстоятельств смерти бывшего гитариста и клавишника группы The Cure Перри Бэмоунта, скончавшегося в конце декабря 2025 года, сообщает британское издание Sun. По его информации, тревога одного из родственников музыканта, связанная с полученными сведениями, привела к обращению в соответствующие органы.

Перри был болен, но не считалось, что он стоит на пороге смерти. <…> После того как он покинул нас, один член семьи был встревожен тем, что ему сказали. <…> Это привело к обращению к коронеру, в похоронное бюро и полицию, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно о кончине на 69-м году жизни гитариста Юрия Рыманова, известного по работе с Владимиром Высоцким и участию в группе «Любэ». Коллеги характеризуют его как одаренного музыканта с ярким талантом.

Кроме того, ушел из жизни один из создателей американской рок-группы Grateful Dead гитарист Боб Вейр в возрасте 78 лет. Причиной смерти музыканта стали проблемы с дыхательной системой. Коллектив, ставший культовым для хиппи-движения, был основан в Сан-Франциско в 1965 году.

