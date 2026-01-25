Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
25 января 2026 в 15:43

Умер работавший с Высоцким гитарист

Экс-участник группы «Любэ» Рыманов скончался в возрасте 68 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
На 69 году жизни ушел из жизни гитарист Юрий Рыманов, известный по сотрудничеству с Владимиром Высоцким и участию в группе «Любе», говорится в сообщении ансамбля «Лейся, песня», в составе которого он работал последнее время. Коллеги описывают его как музыканта с незаурядным даром.

Ушел наш Юра. <…> Юрий Рыманов — великолепный музыкант-гитарист, обладавший незаурядным голосовым даром и умеющий всем этим пользоваться, — сказано в заявлении.

В 2024 году гитарист стал финалистом музыкального телевизионного шоу «ВИА Суперстар!» на канале НТВ. Начало его профессиональной карьеры началось в 1977 году, когда он стал частью ансамбля «Шестеро молодых». Период с 1998 по 2008 год Юрий Рыманов провел в качестве гитариста знаменитой группы «Любе».

Ранее сообщалось, что причиной смерти известного режиссера, сценариста и продюсера Александра Олейникова, ушедшего из жизни на 61-м году, мог стать оторвавшийся тромб. Местом погребения станет Троекуровское кладбище в Москве. Олейников долгие годы работал на российском телевидении. Широкой аудитории он наиболее знаком как один из соведущих программы «Вечерний Ургант».

музыканты
смерти
культура
Владимир Высоцкий
