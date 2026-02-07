«Французы не простят»: в Госдуме указали на проблемы Макрона из-за Киева Депутат Чепа: французы не простят Макрону его воинственную политику

Французы не простят президенту страны Эммануэлю Макрону воинственную политику, заявил зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, которые приводит ТАСС, поэтому Макрон вынужден метаться между попыткой наладить контакт с Москвой и продолжением поддержки Киева.

С одной стороны, он просит встречи с Владимиром Владимировичем [Путиным], с другой стороны, он агитирует Зеленского за продолжение конфликта. Французы не простят ему его воинственную политику, политику разрушителя мирного соглашения. Ему вспомнят то, что он в том числе стоял у истоков создания [украинского] конфликта, — констатировал парламентарий.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что регулярные анонсы Макрона скорой беседы с Путиным не являются серьезными и служат лишь игре на публику. Он подчеркнул, что для обсуждения важных тем нужны конкретные идеи, а не «микрофонная дипломатия», которая не приносит позитивного результата.

До этого президент Франции объявил о возможном возобновлении диалога с российским коллегой. Макрон выразил уверенность, что Европе необходимо выстраивать процесс общения с Москвой.