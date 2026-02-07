Зимняя Олимпиада — 2026
07 февраля 2026 в 10:44

ВСУ решили усилить фронт под Изюмом «азовцами»

ВСУ перебросили под Изюм три роты солдат, речь идет о боевиках «Азова»

ВСУ в зоне СВО ВСУ в зоне СВО Фото: Социальные сети
Вооруженные силы Украины перебросили на Изюмское направление в Харьковской области до трех рот боевиков «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена), заявил ТАСС источник в российских силовых структурах. По его словам, речь идет о населенных пунктах, расположенных к северу и востоку от города.

На Изюмском направлении отмечено прибытие до трех рот боевиков запрещенного «Азова», — подчеркнул собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО была обнаружена и уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ, состоявшая из американских, британских и польских наемников. Как уточнил ветеран-испытатель беспилотников с позывным Святой, численность группы составляла около 10 человек.

До этого стало известно, что украинское командование вынужденно перебросило в Харьковскую область военнослужащих рейнджерского полка Сил специальных операций (ССО). Предполагается, что Киев таким образом рассчитывает исправить ситуацию на данном направлении фронта.

В городе Запорожье тем временем ВСУ размещают пункты временной дислокации и командные пункты на объектах эвакуированных предприятий. Украинские формирования постепенно «подминают город под себя», а местные жители жалуются на их своеволие.

Изюм
Харьковская область
ВСУ
Азов
