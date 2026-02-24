Сырники без сахара с изюмом и курагой — сладкие и полезные. Беспроигрышный рецепт

Эти сырники я готовлю, когда хочется чего-то вкусного к чаю, но без лишнего сахара. Секрет прост: сладость дают натуральные сухофрукты — изюм и курага. Получаются мягкие, ароматные и очень нежные внутри. В итоге — румяные сырники с лёгкой карамельной ноткой от сухофруктов, которые отлично подходят и для завтрака, и для полезного перекуса.

Ингредиенты:

Творог (5–9%) — 400 г

Яйцо — 1 шт.

Рисовая или пшеничная мука — 2–3 ст. л. + немного для обваливания

Изюм — 2 ст. л.

Курага — 4–5 шт.

Щепотка соли

Ваниль — по желанию

Масло для жарки

Приготовление:

изюм и курагу залейте тёплой водой на 10 минут, затем обсушите, курагу мелко нарежьте. Творог разомните вилкой или пробейте блендером до однородности, добавьте яйцо, соль, ваниль и муку, перемешайте до мягкой, но не липкой массы. Вмешайте сухофрукты. Сформируйте сырники влажными руками, слегка обваляйте в муке и выложите на разогретую сковороду с небольшим количеством масла. Жарьте на среднем огне до золотистой корочки с двух сторон, затем накройте крышкой и доведите до готовности ещё 3–4 минуты. Подавайте тёплыми — со сметаной, натуральным йогуртом или просто так. Благодаря изюму и кураге они получаются сладкими без добавленного сахара и отлично насыщают.

