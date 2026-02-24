Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
24 февраля 2026 в 16:02

Сырники без сахара с изюмом и курагой — сладкие и полезные. Беспроигрышный рецепт

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Эти сырники я готовлю, когда хочется чего-то вкусного к чаю, но без лишнего сахара. Секрет прост: сладость дают натуральные сухофрукты — изюм и курага. Получаются мягкие, ароматные и очень нежные внутри. В итоге — румяные сырники с лёгкой карамельной ноткой от сухофруктов, которые отлично подходят и для завтрака, и для полезного перекуса.

Ингредиенты:

  • Творог (5–9%) — 400 г
  • Яйцо — 1 шт.
  • Рисовая или пшеничная мука — 2–3 ст. л. + немного для обваливания
  • Изюм — 2 ст. л.
  • Курага — 4–5 шт.
  • Щепотка соли
  • Ваниль — по желанию
  • Масло для жарки

Приготовление:

изюм и курагу залейте тёплой водой на 10 минут, затем обсушите, курагу мелко нарежьте. Творог разомните вилкой или пробейте блендером до однородности, добавьте яйцо, соль, ваниль и муку, перемешайте до мягкой, но не липкой массы. Вмешайте сухофрукты. Сформируйте сырники влажными руками, слегка обваляйте в муке и выложите на разогретую сковороду с небольшим количеством масла. Жарьте на среднем огне до золотистой корочки с двух сторон, затем накройте крышкой и доведите до готовности ещё 3–4 минуты. Подавайте тёплыми — со сметаной, натуральным йогуртом или просто так. Благодаря изюму и кураге они получаются сладкими без добавленного сахара и отлично насыщают.

Ранее мы делились рецептом на замену омлету. Делаем вкусняшку по-японски — получается интереснее и вкуснее.

Проверено редакцией
Читайте также
Идеальное блюдо на Прощеное воскресенье для семьи
Семья и жизнь
Идеальное блюдо на Прощеное воскресенье для семьи
Обычные сырники отдыхают! Теперь фаворит — сербские с брынзой и зеленью. Получаются нежнее и вкуснее
Общество
Обычные сырники отдыхают! Теперь фаворит — сербские с брынзой и зеленью. Получаются нежнее и вкуснее
Творожные конвертики в лаваше: мой любимый легкий ужин. Готовятся на сухой сковороде, калорийность — минимальна, вкус — максимум!
Общество
Творожные конвертики в лаваше: мой любимый легкий ужин. Готовятся на сухой сковороде, калорийность — минимальна, вкус — максимум!
Никакого подхода и расстойки! Творожные «Гнёздышки» с джемом — нежные, рассыпчатые, просто объедение
Общество
Никакого подхода и расстойки! Творожные «Гнёздышки» с джемом — нежные, рассыпчатые, просто объедение
Нашла рецепт, пеку и пеку! Забытый кекс из СССР «Бюджетный»: вкуснота на кефире с изюмом и орехами
Общество
Нашла рецепт, пеку и пеку! Забытый кекс из СССР «Бюджетный»: вкуснота на кефире с изюмом и орехами
сырники
творог
Изюм
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-чиновник Минобороны осужден за взятки
В Сети появились кадры подрыва автомобиля ДПС у Савеловского вокзала
Появилась новая информация о летнем концерте Пугачевой в России
Хинштейн рассказал, как решают проблему уничтоженного жилья в приграничье
«У меня бы сидел»: Кузнецов осудил бразильского футболиста «Зенита»
Военэксперт раскрыл, почему наемники ВСУ хотят помогать России
Врач дал советы, как правильно есть макароны худеющим
Укрывший пледом собаку курьер «Додо» прояснил ситуацию после увольнения
Экономист предрек скорое исчерпание бюджета Украины
Роскосмос показал «виновника» непогоды в Москве
«Запах селедки на весь класс»: Таранда рассказал, как работал грузчиком
«Там все отлажено»: Кузнецов о шансах «Краснодара» защитить титул РПЛ
Гериатр дала советы, как выглядеть моложе своих лет
Крыса рухнула в тарелку с супом и напугала посетительницу
Захарова отреагировала на возможность передачи Киеву ядерного оружия
Очевидцы сняли горящую квартиру на 17-м этаже в Москве
Названа предполагаемая дата похорон Ирины Шевчук
Врач рассказала, что поможет укрепить иммунитет
Полуторагодовалый малыш оказался заперт в машине на юго-востоке Москвы
На Украине предрекли третью мировую из-за передачи Киеву ядерного оружия
Дальше
Самое популярное
Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного
Общество

Об омлете на сковороде забыла! Делаю пуляр по-французски — получается нежнее и вкуснее обычного

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.