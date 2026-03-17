Эксперт по этикету рассказала, как правильнее всего занимать очередь Эксперт по этикету Богачева: нужно поздороваться перед тем, как занять очередь

Перед тем, как занять очередь, следует поздороваться с людьми и вежливо спросить, за кем именно можно встать, заявила LIFE.ru эксперт по этикету Екатерина Богачева. По ее словам, такой подход позволит избежать конфликтов. Она отметила, что фразы вроде «Кто последний?» или «Кто крайний?» могут вызвать раздражение у окружающих.

Когда мы подходим к очереди, можно использовать фразу: «Извините, пожалуйста, вы в очереди?». Люди поворачиваются и возникает зрительный контакт. После этого можно уточнить: «А за кем я могу занять очередь?». В таком случае человек, который стоит последним, сам откликнется. Лучше использовать фразы вроде «Извините» или «Подскажите, пожалуйста». В большинстве случаев этого достаточно, чтобы избежать неловкости и конфликтов, — отметила Богачева.

Она подчеркнула, что слово «последний» для многих людей становится своеобразным триггером и вызывает суеверные ассоциации. А выражение «Кто крайний?» некорректно с точки зрения русского языка. Дурным тоном могут посчитать не только употребление подобных слов и фраз, но и указывание пальцем на окружающих, предупредила эксперт.

