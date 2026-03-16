Никаких дрожжей и подхода. Творожные булочки «Бруснички» пекутся 20 минут — мягкие, сочные, с легкой кислинкой

Беру творог, муку и свежую или замороженную бруснику — и готовлю нежные, ароматные булочки прямо в духовке. Это гениально простое и невероятно вкусное лакомство, идеальное для завтрака или уютного чаепития.

Получается обалденная вкуснятина: румяные, золотистые булочки с мягкой, пористой серединкой и сочными ягодками брусники, которые при выпечке карамелизуются, создавая удивительный контраст вкусов. Они такие ароматные и вкусные, что исчезают со стола быстрее, чем вы успеваете их остудить.

Для приготовления вам понадобится: 300 граммов творога, 250 граммов муки, 100 граммов сливочного масла, 1 яйцо, 100 граммов сахара, 150 граммов брусники (свежей или замороженной), 1 чайная ложка разрыхлителя, 1 пакетик ванильного сахара, щепотка соли.

Творог разомните вилкой с мягким сливочным маслом и яйцом до однородности. Добавьте сахар, ванильный сахар и соль, тщательно перемешайте. Муку смешайте с разрыхлителем и постепенно вмешайте в творожную массу, замешивая мягкое, эластичное тесто.

Бруснику, если она заморожена, предварительно разморозьте и слейте лишний сок. Аккуратно вмешайте ягоды в тесто. Скатайте тесто в колбаску, нарежьте на кусочки и сформируйте булочки.

Выложите на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте в разогретой до 190 градусов духовке 20–25 минут до золотистого цвета. Готовые булочки можно посыпать сахарной пудрой.

Мария Левицкая
