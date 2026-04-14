14 апреля 2026 в 11:15

Сырники и рядом не стояли с этой вкуснотой: творожные палочки — вкусные в горячем и холодном виде

Творожно-сырные палочки — это невероятно вкусное блюдо, по сравнению с которым обычные сырники просто блекнут. Творожное тесто с сыром, обжаренное до золотистой корочки, получается мягким внутри и хрустящим снаружи.

Это идеальный завтрак или перекус, который готовится за 15 минут, а при остывании не теряет своего вкуса.

Ингредиенты

Вам понадобится: 200 г творога, 100 г твердого сыра, 1 яйцо, 100 г муки, соль, перец, зелень (по желанию), растительное масло для жарки.

Как приготовить

Творог разомните вилкой, сыр натрите на мелкой терке. В миске смешайте творог, сыр, яйцо, муку, соль и перец. При желании добавьте рубленую зелень. Замесите мягкое, эластичное тесто. Раскатайте тесто в пласт толщиной 0,5–0,7 см. Нарежьте на полоски шириной 2–3 см и длиной 5–7 см. Разогрейте сковороду с маслом. Обжарьте палочки с двух сторон до золотистой хрустящей корочки.

Ранее стало известно, как приготовить фруктовые оладьи с яблоками.

Проверено редакцией
Адвокат Пичугина ответил на вопрос о возможном обжаловании приговора
«Отцы рядом» призвали отсрочить отбывание наказания для экс-супруга Лерчек
Намешаете, пока греется духовка: кексы из пачки творога
Ароматные рогалики с душой — хрустящая магия за 15 минут. Готовлю к завтраку для всей семьи
Никаких больше конфет. Эти молочные шарики вкуснее и нежнее. Три ингредиента — и дел на 15 минут
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
