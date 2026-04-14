Зеленский раскрыл, когда отремонтируют нефтепровод «Дружба»

14 апреля 2026 в 14:27

Зеленский: нефтепровод «Дружба» отремонтируют до конца апреля

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press
Нефтепровод «Дружба» будет отремонтирован и сможет функционировать к концу апреля, сообщил на брифинге с канцлером Германии Фридрихом Мерцем президент Украины Владимир Зеленский. По словам политика, его починят не полностью, но достаточно для того, чтобы он функционировал. Мероприятие транслировал YouTube-канал офиса украинского президента.

Что касается нефтепровода, как мы обещали, до конца апреля он будет отремонтирован. Не полностью, но достаточно, чтобы функционировать, — сказал он.

Зеленский также выразил надежду, что это решение будет согласовываться с обязательствами других стран ЕС, в первую очередь Венгрии, которые ранее блокировали ряд важных для Украины инициатив.

До этого лидеры Евросоюза и Зеленский устроили «спектакль» с обменом письмами о нефтепроводе «Дружба». Как подчеркивал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, страна требует немедленно прекратить нефтяную блокаду.

Прежде вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что Украина оказывала влияние на выборы в Венгрии, в том числе через блокаду «Дружбы». Он также отметил, что ему указывали на якобы иностранное влияние, когда он положительно высказывался о работе премьер-министра Виктора Орбана, занявшего крайне жесткую позицию против членства Украины в ЕС.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
