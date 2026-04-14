Убившему двухмесячного сына за плач мужчине назначили 15 лет «строгача»

14 апреля 2026 в 14:40

На Урале убившему двухмесячного сына мужчине назначили 15 лет лишения свободы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Свердловский областной суд приговорил жителя Новоуральска Олега Михалицына к 15 годам колонии строгого режима за убийство собственного двухмесячного сына, сообщила объединенная пресс-служба судов региона. Как уточнили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета, мужчина решил убить ребенка, поскольку тот сильно плакал.

Суд признал Олега Михалицына виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего), и назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год шесть месяцев, — говорится в сообщении.

Установлено, что в ночь на 22 октября 2025 года в квартире на улице Первомайской осужденный решил убить младенца, потому что тот плакал и вел себя беспокойно. Мужчина несколько раз ударил ребенка, в том числе по голове. Малыш получил черепно-мозговую травму и скончался на месте.

Ранее под Екатеринбургом зафиксировали массовое отравление паллиативных детей «лечебным» питанием, поставленным бюджетными организациями региона. С начала года пострадали не менее 40 детей, один ребенок скончался, еще один попал в реанимацию с тяжелой пневмонией. Лабораторные исследования выявили в смеси опасные превышения содержания хрома и фосфора.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

