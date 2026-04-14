Индонезия сорвала нефтяной куш в переговорах с Россией Индонезия договорилась с Россией о поставках нефти, топлива и сжиженного газа

Индонезия договорилась с Россией о поставках сырой нефти, топлива и сжиженного нефтяного газа, заявил министр энергетики и минеральных ресурсов страны Бахлил Лахадалия по итогам переговоров в Москве. По его словам, которые приводит пресс-служба ведомства, сотрудничество будет идти как на межправительственном уровне, так и напрямую между компаниями.

Мы сможем увеличить наши запасы сырой нефти. Кроме того, у нас появится возможность получать сжиженный нефтяной газ, — отметил глава ведомства.

Лахадалия провел переговоры с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым. Во встрече также участвовали представители крупных российских компаний, включая Роснефть, АО «Росхим», Зарубежнефть и ЛУКОЙЛ.

Ранее стало известно, что власти Южной Кореи рассматривают возможность возобновления закупок российской нефти. Причиной обсуждения стали риски для энергетического импорта из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Между тем глава государственной топливной компании Ceylon Petroleum Corporation (CPC) Джанака Раджакаруна сообщил, что Шри-Ланка рассчитывает согласовать с Россией сделку о закупке нефти и нефтепродуктов. По его словам, страна надеется закупить ресурсы на три месяца.