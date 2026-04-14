14 апреля 2026 в 14:34

Индонезия сорвала нефтяной куш в переговорах с Россией

Индонезия договорилась с Россией о поставках нефти, топлива и сжиженного газа

Индонезия договорилась с Россией о поставках сырой нефти, топлива и сжиженного нефтяного газа, заявил министр энергетики и минеральных ресурсов страны Бахлил Лахадалия по итогам переговоров в Москве. По его словам, которые приводит пресс-служба ведомства, сотрудничество будет идти как на межправительственном уровне, так и напрямую между компаниями.

Мы сможем увеличить наши запасы сырой нефти. Кроме того, у нас появится возможность получать сжиженный нефтяной газ, — отметил глава ведомства.

Лахадалия провел переговоры с министром энергетики РФ Сергеем Цивилевым. Во встрече также участвовали представители крупных российских компаний, включая Роснефть, АО «Росхим», Зарубежнефть и ЛУКОЙЛ.

Ранее стало известно, что власти Южной Кореи рассматривают возможность возобновления закупок российской нефти. Причиной обсуждения стали риски для энергетического импорта из-за ситуации на Ближнем Востоке.

Между тем глава государственной топливной компании Ceylon Petroleum Corporation (CPC) Джанака Раджакаруна сообщил, что Шри-Ланка рассчитывает согласовать с Россией сделку о закупке нефти и нефтепродуктов. По его словам, страна надеется закупить ресурсы на три месяца.

Суд решил судьбу подрядчика, строившего фортификации в Курской области
«Папины дочки», Прилучный, замуж в 40 лет: как живет Мирослава Карпович
Россиянам рассказали о возможностях для учащихся, не сдавших ГИА
Садоводам дали эффективные советы, как избавиться от борщевика
Счета владеющей особняком Тимура Иванова компании заблокировали
Политолог назвал сроки урегулирования конфликта на Ближнем Востоке
Гражданин Украины получил 12 лет колонии за подготовку теракта
В РСТ назвали самые дорогие направления отдыха за рубежом
План «Ковер» введен в одном российском городе
Госдума одобрила штрафы до 2 млн рублей за нарушения майнинга
Назван вариант долгосрочной экономии для отдыха на южных курортах России
На «Госуслугах» запустили тренажер для подготовки к ЕГЭ
Бизнес Газманова рухнул почти на 90%
«Я — герой Украины»: Буданов бросил вызов Зеленскому
Бизнесмен Ковалев назвал мягким приговор Чекалину
Продажа дома за 345 млн, лечение в России, ВСУ: как живет Валерий Меладзе
Генерал назвал «значимого игрока», который постарается сорвать мир в Иране
Водитель «затормозил» и отправил автобус в кювет
В заложниках у Мексики? Что известно об исчезновении Кристины Романовой
«Радиостанция Судного дня» передала новое сообщение
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

