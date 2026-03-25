Еще одна страна спешит согласовать с Россией сделку о закупке нефти

Еще одна страна спешит согласовать с Россией сделку о закупке нефти Шри-Ланка рассчитывает согласовать с Россией сделку о закупке нефти

Шри-Ланка рассчитывает на следующей неделе согласовать с Россией сделку о закупке нефти и нефтепродуктов, заявил глава государственной топливной компании Ceylon Petroleum Corporation (CPC) Джанака Раджакаруна. По его словам, страна надеется закупить у РФ нефть и нефтепродукты на три месяца, передает The Daily Mirror.

Мы надеемся принять окончательное решение на следующей неделе, — сказал он.

Ранее сообщалось, что Филиппины ожидают получения на этой неделе первой за пять лет партии нефти из России, выведенной из-под санкций США. Поставка осуществляется на фоне энергетического кризиса в стране. Из-за проблем, вызванных эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, государство временно увеличило выработку электроэнергии на угольных электростанциях.

До этого ряд азиатских энергетических компаний массово вернулись к использованию угля, чтобы сдержать рост расходов на электричество. Сдвиг был спровоцирован блокадой Ормузского пролива, через который в Азию поставляли сжиженный газ. Аналитики прогнозируют, что в случае продолжения конфликта спрос на газ в регионе сократится вдвое.