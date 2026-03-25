Еще одна страна спешит согласовать с Россией сделку о закупке нефти

25 марта 2026 в 11:54

Шри-Ланка рассчитывает согласовать с Россией сделку о закупке нефти

Шри-Ланка рассчитывает на следующей неделе согласовать с Россией сделку о закупке нефти и нефтепродуктов, заявил глава государственной топливной компании Ceylon Petroleum Corporation (CPC) Джанака Раджакаруна. По его словам, страна надеется закупить у РФ нефть и нефтепродукты на три месяца, передает The Daily Mirror.

Мы надеемся принять окончательное решение на следующей неделе, — сказал он.

Ранее сообщалось, что Филиппины ожидают получения на этой неделе первой за пять лет партии нефти из России, выведенной из-под санкций США. Поставка осуществляется на фоне энергетического кризиса в стране. Из-за проблем, вызванных эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, государство временно увеличило выработку электроэнергии на угольных электростанциях.

До этого ряд азиатских энергетических компаний массово вернулись к использованию угля, чтобы сдержать рост расходов на электричество. Сдвиг был спровоцирован блокадой Ормузского пролива, через который в Азию поставляли сжиженный газ. Аналитики прогнозируют, что в случае продолжения конфликта спрос на газ в регионе сократится вдвое.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Уролог предупредил об опасности аденомы простаты
Банки обяжут звонить клиентам сразу после блокировки счетов
Жена бойца СВО рассказала, как помогла мужу после ранения
Памфилова заявила об улучшении работы ЦИК за последние пять лет
ВСУ предприняли новую атаку на Москву
Что известно о новом ударе вблизи АЭС «Бушер» вечером 24 марта
Определился победитель в голосовании за звание лучшего фигуриста России
Флагман флота США стал целью для иранских ракет
Мирный житель погиб при ударе ВСУ
Мишустин обязал ФАС разобраться с «бардаком» в тарифах ЖКХ
Венгрия оставила Украину без газа
Автоэксперт напомнил, как правильно хранить зимние шины
Во «ВКонтакте» стартовал весенний конкурс NEWS.ru
Финансист рассказала, как бороться с «потребительским экстремизмом»
Что известно о последствиях ракетного удара ВСУ по Белгороду
В Турции выдали ордер на арест звезды сериала «Постучись в мою дверь»
Глава Севастополя пообещал отремонтировать пострадавшие от взрыва квартиры
На Землю обрушилась новая магнитная буря
В Германии предрекли зарождение нефтеюаня
Стало известно об освобождении еще одного населенного пункта в ДНР
Дальше
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать
Штормовой ветер и холодрыга до +12? Погода в Москве в июле: чего ждать

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался
Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 7: кто снял маску 22 марта, кто остался

Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день
Больше никаких сухих булок: творожный кулич с кремом «Пломбир» — останется мягким даже на третий день

