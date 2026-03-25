Одна из стран впервые за пять лет получит нефть из России

Филиппины ожидают поставки первой за пять лет партии российской нефти

Филиппины ожидают получения на этой неделе первой за пять лет партии нефти из России, выведенной из-под санкций США, сообщил портал Rappler. Поставка осуществляется на фоне энергетического кризиса в стране.

Из-за проблем с поставками энергоносителей, вызванных эскалацией конфликта на Ближнем Востоке, Филиппины временно увеличили выработку электроэнергии на угольных электростанциях. Президент Фердинанд Маркос — младший также ввел в стране режим чрезвычайного положения в области энергетики. Он подчеркнул острую заинтересованность Манилы в диверсификации поставщиков, включая прямые закупки у России для стабилизации внутреннего рынка.

Ранее политолог Малек Дудаков отметил, что на снятие санкций с российского топлива Соединенные Штаты подтолкнуло стремительное подорожание нефти из-за ситуации в Иране. По его словам, цены на американском рынке уже приближаются к рекордным показателям.

До этого глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что страны Евросоюза рано или поздно снова будут покупать российскую нефть. Он назвал это «разумным выбором», который пока трудно реализовать.