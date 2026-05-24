Строящийся девятиэтажный отель сложился как карточный домик

Строящийся девятиэтажный отель обрушился в городе Анджелес на Филиппинах, сообщает Reuters. Представитель администрации Анджелеса Джей Пелайо отметил, что на месте трагедии работают спасатели — удалось установить контакт как минимум с двумя пострадавшими под завалами.

Они находятся на постоянной связи. Наши спасатели делают все возможное, чтобы извлечь выживших из-под завалов, — отметил чиновник.

Ранее сообщалось, что более 50 человек погибли после взрыва газа в угольной шахте в китайской провинции Шаньси. Лица, ответственные за инцидент, были «взяты под контроль» в соответствии с законом. Спасатели продолжили работу на месте чрезвычайного происшествия.

До этого самое мощное за все время в регионе землетрясение магнитудой 5,2 произошло в китайской провинции Гуанси. По информации журналистов, подземные толчки зафиксировали в городском округе Лючжоу на юге Китая.

Также стало известно о волне-мегацунами, которая обрушилась на фьорд на юго-востоке Аляски и стала второй по величине за всю историю наблюдений. Ее высота составила 500 метров.