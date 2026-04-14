Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
14 апреля 2026 в 14:42

В Госдуме предостерегли родителей от влияния псевдоврачей

Депутат Буцкая: консультант по сну не может считаться врачом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Консультанты по сну и грудному вскармливанию не являются врачами, заявила НСН первый зампредседателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, глава «Совета матерей» Татьяна Буцкая. Она призвала россиян обращаться только к специалистам с медицинским образованием.

У нас не так много времени уделяется врачом-педиатром на осмотр ребенка. А это очень тонкие вопросы: как ребенок должен засыпать, как выстроить его режим дня. Поэтому у нас даже появляются специалисты по сну ребенка. Я не могу не предупредить родителей, что консультанты по детскому сну, консультанты по грудному вскармливанию — это не профессии. Помочь может педиатр, медицинская сестра, которая консультирует, — сказала Буцкая.

По словам депутата, обращение к подобным специалистам может подвергнуть ребенка опасности. Она отметила, что такие важные вопросы должны решать специалисты.

Ранее тренер бизнес-школы Финансового университета при правительстве РФ Артем Ступак заявил, что психолог должен иметь релевантное образование. Он отметил, что при выборе специалиста необходимо обращать внимание на рейтинг учебного заведения, в котором был получен диплом.

Власть
родители
врачи
Татьяна Буцкая
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.