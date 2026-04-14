14 апреля 2026 в 14:37

Московский суд взялся за беглого экс-губернатора после взяток в 3,2 млрд рублей

Суд в Москве заочно рассмотрит дело экс-губернатора Челябинской области Юревича

Михаил Юревич Михаил Юревич Фото: Александр Кондратюк/РИА Новости
Уголовное дело бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича, объявленного в розыск, направили в Тверской суд Москвы, сообщила объединенная пресс-служба судебной системы региона. Его обвиняют в получении взяток в 3,2 млрд рублей.

Постановлением Центрального районного суда Челябинска от 6 апреля уголовное дело в отношении Юревича М. В., Москалюка А. Е. передано по подсудности в Тверской районный суд Москвы для рассмотрения по существу, — говорится в сообщении.

По версии следствия, с 2010 по 2014 год бывший глава региона, находясь в Москве и Челябинске, получил от представителей дорожных компаний взятки. Также, как выяснили правоохранительные органы, в 2012 году через посредника Юревич получил 26 млн рублей от министра здравоохранения Челябинской области Виталия Тесленко за общее покровительство по службе.

Кроме того, следствие утверждает, что с 2012 по 2017 год он незаконно приобрел револьвер и хранил его у себя дома. Оружие было изъято во время обыска.

Вместе с Юревичем перед судом предстанет его советник Александр Москалюк. Помощнику экс-губернатора вменяют посредничество во взяточничестве.

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

