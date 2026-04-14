14 апреля 2026 в 17:26

В Госдуме жестко высказались о прорыве дамбы в Дагестане

Депутат Хамзаев потребовал расследовать прорыв дамбы на Геджухском водохранилище

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Депутат Госдумы Султан Хамзаев потребовал провести тщательное расследование прорыва дамбы на Геджухском водохранилище в Дагестане, который привел к затоплению села Мамедкала. В беседе с NEWS.ru парламентарий призвал следственные органы и правоохранителей привлечь виновных к ответственности, так как в народе активно обсуждается версия о преступной халатности.

Считаю, что следственные органы, правоохранители должны тщательно разобраться в причине прорыва дамбы на Геджухском водохранилище. Он привел к затоплению села Мамедкала. В водохранилище разводили рыбу, и после прорыва дамбы она оказалась на соседних полях и виноградниках. Как говорят в народе, присутствует преступная халатность, в результате которой все вылилось в прорыв гидротехнического сооружения. Возбуждено уголовное дело, — сказал Хамзаев.

Он добавил, что водохранилище находится в собственности у аффилированной с крупным дагестанским предприятием компании. По его словам, прорыв дамбы уже привел к жертвам, а затопление нанесло урон более чем 4,5 тыс. человек.

Считаю, что те, кто виновен, должны ответить за прорыв дамбы на Геджухском водохранилище. Опять же, местные жители прямо указывают, что водоем был в аренде у компании, аффилированной с Дербентским заводом игристых вин. Если это так, то собственнику пора перестать играть в благотворительность. Есть преступление — нужно нести ответственность. Происшествие привело к жертвам, затоплению села и урону для более чем 4,5 тыс. человек, — подытожил Хамзаев.

Ранее Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура выявила грубые нарушения в работе Геджухского водохранилища в Дагестане. Как уточнили в ведомстве, основной причиной масштабной катастрофы на реке Дарвагчай стала халатность ответственных лиц.

Дмитрий Бугров
Д. Бугров
Дмитрий Новиков
Д. Новиков
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Трамп анонсировал время и место вторых переговоров с Ираном
Главреда российского медиа задержали за взяточничество
«Чтобы господа задумались»: в ГД допустили использование армии за рубежом
ВСУ ранили россиянина в ходе «сафари» на мирных жителей
Норвежский подросток угнал автобус и уехал в Швецию
«Папочка» недоволен: почему Трамп публично унижает НАТО
Туалет в камере, душ раз в неделю: что ждет мужа Лерчек в СИЗО
«Прости засранца»: известный блогер дал совет разведенным мужчинам
Симоньян удивилась рецензиям на свой роман
Коту британского кабмина потребовалось лечение на 122,5 тыс. рублей
Защита Смольянинова решила обжаловать приговор по делу о фейках
Названы страны, которые могут примкнуть к оборонному союзу ФРГ и Украины
«Жив и здоров»: отец Илона Маска высказался о судьбе известного педофила
На экс-замминистра финансов России завели дело за дискредитацию армии
Невролог перечислила факторы риска возникновения деменции
«Малиновый плезир» едва не отправил россиянку на тот свет
Харьковскую швею поставили на воинский учет как медика
Труп беременной любовницы на краю свалки: многодетный отец попал в СИЗО
Путин доверил Львовой-Беловой новый пост для защиты детей
Жену влиятельного европейского политика обвинили в коррупции
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

