В Госдуме жестко высказались о прорыве дамбы в Дагестане

Депутат Госдумы Султан Хамзаев потребовал провести тщательное расследование прорыва дамбы на Геджухском водохранилище в Дагестане, который привел к затоплению села Мамедкала. В беседе с NEWS.ru парламентарий призвал следственные органы и правоохранителей привлечь виновных к ответственности, так как в народе активно обсуждается версия о преступной халатности.

Считаю, что следственные органы, правоохранители должны тщательно разобраться в причине прорыва дамбы на Геджухском водохранилище. Он привел к затоплению села Мамедкала. В водохранилище разводили рыбу, и после прорыва дамбы она оказалась на соседних полях и виноградниках. Как говорят в народе, присутствует преступная халатность, в результате которой все вылилось в прорыв гидротехнического сооружения. Возбуждено уголовное дело, — сказал Хамзаев.

Он добавил, что водохранилище находится в собственности у аффилированной с крупным дагестанским предприятием компании. По его словам, прорыв дамбы уже привел к жертвам, а затопление нанесло урон более чем 4,5 тыс. человек.

Считаю, что те, кто виновен, должны ответить за прорыв дамбы на Геджухском водохранилище. Опять же, местные жители прямо указывают, что водоем был в аренде у компании, аффилированной с Дербентским заводом игристых вин. Если это так, то собственнику пора перестать играть в благотворительность. Есть преступление — нужно нести ответственность. Происшествие привело к жертвам, затоплению села и урону для более чем 4,5 тыс. человек, — подытожил Хамзаев.

Ранее Волжская межрегиональная природоохранная прокуратура выявила грубые нарушения в работе Геджухского водохранилища в Дагестане. Как уточнили в ведомстве, основной причиной масштабной катастрофы на реке Дарвагчай стала халатность ответственных лиц.