Путин назначил нового посла России в Новой Зеландии Путин назначил Кранса послом России в Новой Зеландии

Станислав Кранс назначен чрезвычайным и полномочным послом России в Новой Зеландии, указ подписал глава государства Владимир Путин. Предшественник Кранса Георгий Зуев освобожден от должности.

Назначить Кранса Станислава Максимовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Новой Зеландии, — указано в документе.

В тексте отмечается, что Зуев больше не исполняет функции посла России в Независимом Государстве Самоа. Это же касается и его должности в Королевстве Тонга.

Ранее президент России подписал указ, согласно которому Сергей Бердников возглавит дипломатические миссии России в Зимбабве и Малави. Посольство в Гане поручено Андрею Ордашу.

Отдельным указом Георгий Михно назначен чрезвычайным и полномочным послом России в Польше. Он профессиональный дипломат и имеет ранг чрезвычайного и полномочного посланника первого класса, присвоенный ему 29 июня 2018 года.

Также новым послом России в Турции назначен Сергей Вершинин. Ранее он занимал должность заместителя министра иностранных дел.