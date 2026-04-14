Бизнес Газманова рухнул почти на 90% Выручка компании Газманова сократилась на 86% в 2025 году

Выручка компании «ОМГ-Промо», принадлежащей певцу Олегу Газманову и его сыну Родиону, в 2025 году снизилась на 86% — с 21,8 млн до 3,2 млн рублей, сообщает URA.RU со ссылкой на финансовую отчетность организации. При этом в 2024 году чистая прибыль компании достигала 976 тыс. рублей.

Чистая прибыль составила –31 тыс. рублей (–104%), — следует из отчетов компании.

Несмотря на ухудшение показателей, в прошлом году организация перечислила в бюджет 110 тыс. рублей налогов и 1,5 млн рублей страховых взносов. Согласно бухгалтерским документам, «ОМГ-Промо» ведет деятельность в области исполнительных искусств.

Ранее бывшему гендиректору компании Газманова Дмитрию Царенко, уже осужденному за мошенничество, предъявили новое обвинение по 17 эпизодам. По версии следствия, он получал деньги за концерты на счета собственного ИП в обход фирмы певца, скрывая часть доходов от исполнителя. Уголовное дело возбудили на основании заявления самого артиста, а к концу марта материалы передали в суд.