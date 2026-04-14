14 апреля 2026 в 15:46

Бизнес Газманова рухнул почти на 90%

Выручка компании Газманова сократилась на 86% в 2025 году

Выручка компании «ОМГ-Промо», принадлежащей певцу Олегу Газманову и его сыну Родиону, в 2025 году снизилась на 86% — с 21,8 млн до 3,2 млн рублей, сообщает URA.RU со ссылкой на финансовую отчетность организации. При этом в 2024 году чистая прибыль компании достигала 976 тыс. рублей.

Выручка понизилась до 3,2 млн рублей (–86%). Чистая прибыль составила –31 тыс. рублей (–104%), — следует из отчетов компании.

Несмотря на ухудшение показателей, в прошлом году организация перечислила в бюджет 110 тыс. рублей налогов и 1,5 млн рублей страховых взносов. Согласно бухгалтерским документам, «ОМГ-Промо» ведет деятельность в области исполнительных искусств.

Ранее бывшему гендиректору компании Газманова Дмитрию Царенко, уже осужденному за мошенничество, предъявили новое обвинение по 17 эпизодам. По версии следствия, он получал деньги за концерты на счета собственного ИП в обход фирмы певца, скрывая часть доходов от исполнителя. Уголовное дело возбудили на основании заявления самого артиста, а к концу марта материалы передали в суд.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Взрыв на электростанции в Индии унес жизни по меньшей мере 10 человек
США продлили «Лукойлу» санкционные каникулы
Путин назначил нового посла России в Новой Зеландии
Предполагаемого главаря ОПГ «Вахрушевские» задержали в Челябинской области
Невролог дала советы, как защититься от деменции
В Госдуме жестко высказались о прорыве дамбы в Дагестане
«Сонный туризм» набирает популярность у россиян
Кинолог объяснил, как вовремя определить депрессию у собаки
Роскомнадзор ответил на вопрос о блокировке издателя игр FIFA и The Sims
Мать бросила девочку-инвалидку в квартире без еды
Ставшего снайпером актера признали террористом и экстремистом
Деменция после 45 лет: кто в зоне риска, симптомы, методы лечения
Байрамов и Галузин обсудили вопросы безопасности РФ и Азербайджана
Врач назвала причины весенней агрессии
«Не на ту напал, дядя»: Боня осадила Милонова после слов об эскорте в Дубае
Приютили педофила на кухне: продавец табачки растлевал дочку
Росатом «слышит интерес» Венгрии к атомному проекту «Пакш-2»
Экс-нардеп высказался о будущем Буданова, решившего спорить с Зеленским
Парень напал на сестру, а затем изнасиловал и поджег ее
«Психологическая отметка»: Дмитриев объяснил ситуацию на нефтяном рынке
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

