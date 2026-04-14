Бизнесменам предложили купить два коммерческих помещения в Москве

В Москве на торги выставили два коммерческих помещения в районах Якиманка и Мещанский, пишет «Москва 24» со ссылкой на руководителя столичного департамента по конкурентной политике Кирилла Пуртова. Одно из них предполагает размещение объектов бытового обслуживания, а другое — свободного назначения.

Город предоставляет предпринимателям возможности приобретения недвижимости для бизнеса или инвестиций на открытых аукционах. Полный перечень лотов доступен на инвестиционном портале Москвы, а для экономии времени можно воспользоваться сервисом подбора объектов по заданным фильтрам: метражу, расположению и стоимости в разделе «Торги Москвы», — уточнил Пуртов.

Два помещения площадью 72,9 и 77,8 квадратного метра расположены на первом и цокольном этажах соответственно. Объект на Большой Полянке находится в исторически ценном градоформирующем здании. Заявки на аукционы принимаются до 29 апреля и 6 мая, а торги состоятся 8 и 15 мая на площадке «Росэлторг».

Ранее Пуртов сообщил, что в Москве на открытые торги выставили 215 парковочных мест, расположенных в северо-западном районе Куркино. По его словам, машино-места входят в число самых популярных лотов на городских аукционах.