13 апреля 2026 в 16:15

Раскрыт миллиардный доход наследника КВН

Сын Александра Маслякова заработал 948 млн рублей в 2025 году

Александр Масляков — младший Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Сын бывшего руководителя КВН Александра Маслякова — бизнесмен и телеведущий Александр Масляков — младший — заработал в 2025 году почти миллиард рублей, сообщает «Газета.Ru». Его доход раскрыла бухгалтерская отчетность телевизионного творческого объединения «АМиК», которое занимается производством КВН.

Масляков-младший является единственным учредителем и руководителем компании. Раньше часть акций принадлежала его родителям. Согласно отчетности, в 2025 году «АМиК» принес владельцу 948 млн рублей дохода, чистая прибыль составила 132 млн рублей.

Помимо основного актива, у Маслякова-младшего есть компании «КВН продакшн», «КВН кафе» и «КВН сувенир». Их общая выручка за прошлый год составила 49,2 млн рублей.

Ранее издание Sportico назвало Майкла Джордана самым высокооплачиваемым спортсменом в истории с доходом $4,5 млрд с учетом инфляции. Второе место занял гольфист Тайгер Вудс, третье — футболист Криштиану Роналду. В десятку также вошли Леброн Джеймс, Лионель Месси, Дэвид Бекхэм и Роджер Федерер.

КВН
Александр Масляков
статистики
Бизнес
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
