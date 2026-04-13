Раскрыт миллиардный доход наследника КВН Сын Александра Маслякова заработал 948 млн рублей в 2025 году

Сын бывшего руководителя КВН Александра Маслякова — бизнесмен и телеведущий Александр Масляков — младший — заработал в 2025 году почти миллиард рублей, сообщает «Газета.Ru». Его доход раскрыла бухгалтерская отчетность телевизионного творческого объединения «АМиК», которое занимается производством КВН.

Масляков-младший является единственным учредителем и руководителем компании. Раньше часть акций принадлежала его родителям. Согласно отчетности, в 2025 году «АМиК» принес владельцу 948 млн рублей дохода, чистая прибыль составила 132 млн рублей.

Помимо основного актива, у Маслякова-младшего есть компании «КВН продакшн», «КВН кафе» и «КВН сувенир». Их общая выручка за прошлый год составила 49,2 млн рублей.

