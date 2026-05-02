«Политический юмор очень тонкий»: Малахов о КВН, Моргуновой, Нагиеве

Павел Малахов
Уроженец Белоруссии Павел Малахов основал команду КВН «Доктор Хаусс», которая в 2022 году стала чемпионом Высшей лиги. Теперь шоумена можно увидеть в проекте Первого канала «Команды». В интервью NEWS.ru Малахов рассказал о заработках в юморе, назвал лучшую пародию Екатерины Моргуновой и оценил способности ИИ в написании шуток.

Как Дмитрий Нагиев судил КВН

— Павел, вы выступали в КВН еще при Александре Маслякове. Согласны ли с утверждением, что после его смерти Клуб Веселых и Находчивых сильно изменился? Каким вам запомнился Александр Васильевич?

— Я хотел бы ответить словами самого Александра Васильевича, он часто повторял, что «лучший КВН — тот, который будет завтра». Однажды, помню, он очень сильно смеялся из-за того, что я перепутал реквизит. При этом [Масляков] не стал меня ругать, это разрядило обстановку и помогло снять напряжение.

— Одним из членов жюри в КВН был актер и телеведущий Дмитрий Нагиев. Был ли он строг по отношению к вам? Какие качества, по вашему мнению, делают Дмитрия одним из самых востребованных артистов в нашей стране?

Дмитрий Нагиев был весьма адекватным членом жюри. Он оценки никогда не завышал, и не занижал. Секрет его успеха, думаю, состоит в том, что Нагиев как артист сумел сформировать узнаваемый образ. Это то, к чему все [представители публичных профессий] стремятся.

Дмитрий Нагиев

Уместна ли политика в юморе

— Участники команды «Доктор Хаусс» неоднократно шутили со сцены про белорусскую политику, про выборы. Не было ли негативных последствий?

— Политический юмор очень тонкий, важную роль играют формулировки. Если высказывания соответствуют действительности, то шутки не получают осуждения. Сегодня всех без исключения интересует политика. А юмор, как известно, основывается на актуальных темах. Вспомните, когда у нас была Олимпиада, все шутили только про нее.

— Юмор — прибыльная сфера? Можно ли говорить о высоких гонорарах?

— Юмор — жанр, который используют и на телевидении, и в Интернете. Он везде оценивается по-своему, все зависит от потребителя и заказчика. Я считаю, что человеку стоит идти в КВН не ради денег, а ради знакомств и яркой молодости.

После КВН можно попытаться монетизировать свои навыки, и вот здесь стоимость [юмористических навыков и умений] может быть разной. Если ты выходишь на рынок юмористов, имеешь свои «фишки», то будешь привлекать денежные ресурсы.

— Сталкивались ли вы с творческим кризисом? Как шутить, когда невесело на душе?

— Когда играешь в КВН, безусловно, сталкиваешься с творческим кризисом. Всегда кажется, что у других команд шутки лучше. С опытом начинаешь оценивать свои и чужие выступления более объективно.

Павел Малахов и команда КВН «Доктор Хаусс»

Как Павел Малахов оценивает пародии Екатерины Моргуновой на звезд шоу-бизнеса

— Вы являетесь автором многих шуток для проекта «Однажды в России». Как оцениваете пародии Екатерины Моргуновой на звезд шоу-бизнеса? Кого из артистов ей удалось наиболее точно изобразить, на ваш взгляд?

— Я видел ее пародии, они достаточно злободневные, интересные. На мой взгляд, Екатерина наиболее точно изобразила Надежду Стрелец.

— Сегодня ИИ захватывает многие сферы деятельности. Возможно ли его применение в написании шуток? Как относитесь к такой тенденции?

— В настоящее время искусственный интеллект невозможно применять в написании шуток. В будущем, возможно, начнут применять. Я думаю, что ИИ не заменит живого юмориста, но сможет предложить какие-то темы. Я сам не пользуюсь ИИ. А вот некоторые коллеги обращаются к нему.

Павел Малахов

Почему Малахов пока не думает о будущем

— Вы принимаете участие в шоу «Команды» на Первом канале. Чем планируете удивлять зрителей на ближайших эфирах?

— Мы стараемся перейти в концертный формат, чтобы не было соревновательного эффекта. У нас юмор не «атакующий», а развлекательный, комфортный для вечернего просмотра по ТВ.

— Быть капитаном команды — это ответственность. Представляете развитие своей карьеры вне коллектива как самостоятельный артист?

— Я живу настоящим. На данный момент я состою в коллективе, поэтому не задумывался о будущем. Думаю, что добиться успеха в командном виде сложнее, чем в одиночном. Стать самостоятельным артистом, полагаю, успею.

«Политический юмор очень тонкий»: Малахов о КВН, Моргуновой, Нагиеве
