14 апреля 2026 в 18:24

Военэксперт ответил, что скрывается за оборонным соглашением ФРГ и Украины

За оборонным соглашением между ФРГ и Украиной скрывается стремление Германии стать лидером так называемого маленького НАТО на фоне ослабления помощи со стороны США, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, Берлин сегодня выходит на первое место как по финансовым вливаниям, так и по поставкам вооружений для ВСУ, опережая даже Лондон.

США потихоньку уходят из Европы, и их помощь для Украины ослабевает. Все всегда считали, что Англия будет помогать ВСУ. Нет, не Лондон, а Берлин оказался впереди планеты всей, как по деньгам, так и по вооружению. Я бы очень серьезно отнесся к этим словам по поводу оборонного союза ФРГ и Украины. Это такое маленькое территориальное НАТО во главе с Германией. Для Берлина это вроде реваншизма. Немцы почему-то уверовали, что им необходимо срочно противостоять РФ и доказать, что они случайно проиграли во Второй мировой и при определенных обстоятельствах Берлин якобы может даже выйти победителем из конфликта с Москвой, — сказал Матвийчук.

Ранее глава Минобороны Украины Михаил Федоро сообщил, что Киев и Берлин подписали три важных соглашения в рамках нового масштабного пакета сотрудничества на €4 млрд. По его словам, цель этой «мегасделки» — усиление ПВО, развитие дальнобойных возможностей страны и совместного производства дронов.

Дмитрий Бугров
Софья Якимова
Александр Ефимов
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Чтобы господа задумались»: в ГД допустили использование армии за рубежом
ВСУ ранили россиянина в ходе «сафари» на мирных жителей
Норвежский подросток угнал автобус и уехал в Швецию
«Папочка» недоволен: почему Трамп публично унижает НАТО
Туалет в камере, душ раз в неделю: что ждет мужа Лерчек в СИЗО
«Прости засранца»: известный блогер дал совет разведенным мужчинам
Симоньян удивилась рецензиям на свой роман
Коту британского кабмина потребовалось лечение на 122,5 тыс. рублей
Защита Смольянинова решила обжаловать приговор по делу о фейках
Названы страны, которые могут примкнуть к оборонному союзу ФРГ и Украины
«Жив и здоров»: отец Илона Маска высказался о судьбе известного педофила
На экс-замминистра финансов России завели дело за дискредитацию армии
Невролог перечислила факторы риска возникновения деменции
«Малиновый плезир» едва не отправил россиянку на тот свет
Харьковскую швею поставили на воинский учет как медика
Труп беременной любовницы на краю свалки: многодетный отец попал в СИЗО
Путин доверил Львовой-Беловой новый пост для защиты детей
Жену влиятельного европейского политика обвинили в коррупции
В России обрушились на Норвегию за «прикормку» для террора Зеленского
Военэксперт ответил, что скрывается за оборонным соглашением ФРГ и Украины
Дальше
Самое популярное
Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить
Семья и жизнь

Льготы пенсионерам после 70 лет в 2026 году: что положено и как оформить

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин
Общество

Скандалы, стычка с украинцем, Афганистан: куда пропал ведущий Артем Шейнин

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача
Здоровье/красота

От инсульта до инфаркта: как снизить холестерин. Пять ценных советов врача

