Военэксперт ответил, что скрывается за оборонным соглашением ФРГ и Украины

За оборонным соглашением между ФРГ и Украиной скрывается стремление Германии стать лидером так называемого маленького НАТО на фоне ослабления помощи со стороны США, заявил NEWS.ru военный эксперт Анатолий Матвийчук. По его словам, Берлин сегодня выходит на первое место как по финансовым вливаниям, так и по поставкам вооружений для ВСУ, опережая даже Лондон.

США потихоньку уходят из Европы, и их помощь для Украины ослабевает. Все всегда считали, что Англия будет помогать ВСУ. Нет, не Лондон, а Берлин оказался впереди планеты всей, как по деньгам, так и по вооружению. Я бы очень серьезно отнесся к этим словам по поводу оборонного союза ФРГ и Украины. Это такое маленькое территориальное НАТО во главе с Германией. Для Берлина это вроде реваншизма. Немцы почему-то уверовали, что им необходимо срочно противостоять РФ и доказать, что они случайно проиграли во Второй мировой и при определенных обстоятельствах Берлин якобы может даже выйти победителем из конфликта с Москвой, — сказал Матвийчук.

Ранее глава Минобороны Украины Михаил Федоро сообщил, что Киев и Берлин подписали три важных соглашения в рамках нового масштабного пакета сотрудничества на €4 млрд. По его словам, цель этой «мегасделки» — усиление ПВО, развитие дальнобойных возможностей страны и совместного производства дронов.